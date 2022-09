Kappelrodeck (ABZ). – Der Pionier für Lithium-Ionen-Technologie in der Grünpflege zeigt fünf akkubetriebene Neuheiten und den neuen Lade- und Lagerschrank Securion.

Der Akku-Laubbläser Airion Backpack überzeugt nach Aussage des Herstellers vor allem im Dauerbetrieb mit geringem Gewicht und dem hohen Bedien- und Tragekomfort. Foto: Pellenc

"Mit unseren Innovationen setzen wir wieder eine Benchmark bei Bedienkomfort und Leistungsfähigkeit", ist Laurent Vivès, Geschäftsführer der Pellenc Deutschland GmbH, überzeugt.

Der neue Lade- und Lagerschrank Securion sichert die Umgebung und andere lagernde Akkus im Brandfall vor Feuer und Hitze, giftigen Dämpfen und Rauchgasen. Damit bietet Pellenc bereits jetzt Investitions- und Betriebssicherheit mit Blick auf die absehbaren versicherungsrelevanten und gesetzlichen Regelungen beim Laden und Lagern von Akkus. Securion ist die zukunftssichere Lösung für die Bereitstellung, Lagerung, Ladung und Sicherheit von Lithium-Ionen-Akkus.

Weltweit leistungsstärkstes Gerät

Mit 27 N Blaskraft und Luftdurchsatz von mehr als 1400 m³/h ist der Airion Backpack weltweit das leistungsstärkste Akku-Blasgerät, versichert der Hersteller. Zudem überzeuge der Airion Backpack mit Produkteigenschaften, die vor allem die Anwender im Dauerbetrieb schätzen: den hohen Bedienkomfort mit dem Smart-Griff, das geringe Gewicht von 7,7 kg (mit Düse, ohne Rückenakku), den hohen Tragekomfort des Rückenakkus und die geringe Geräuschemission.

Die neue Akku-Heckenschere Helion 3 wartet Pellenc zufolge mit hoher Leistungsfähigkeit und Schnittpräzision auf. Die ebenso robuste wie vielseitige Heckenschere bietet der Hersteller mit drei wechselbaren Klingen an. Das Antiblockiersystem, der Rückprallschutz und der Klingenschutz bieten eine hohe Bediensicherheit. Das geringe Gewicht von nur 3,5 kg, das Schnellanschlusssystem und der ergonomische Griff erleichtern die Arbeit. Pellenc ist laut eigener Aussage seit mehr als 25 Jahren Innovationsführer für Reb- und Astscheren. Die neueste Generation C35/C45 tritt an, um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Die neuen Akku-Reb- und Astscheren Pellenc C35/C45 stehen nach Aussage des Unternehmens für die Attribute ergonomisch, effizient, sicher und langlebig. Um Schnittverletzungen zu vermeiden, hat Pellenc das patentierte Sicherheitssystem Activ'Security entwickelt.

Komfortabel zu bedienen

Die Akku-Jät-Bodenhacke Pellenc Cultivion Alpha überzeuge im Einsatz durch einen hohen Benutzerkomfort sowie durch ihre Balance und Handlichkeit. Die Cultivon Alpha lässt sich mit vier unterschiedlichen Klingen und neun verschiedenen Neigungspositionen für Anwendungen im Gemüse-, Obst- und Weinbau, in der Beet- und Grünflächenpflege einsetzen. Das akkubetriebene Handwerkzeug ist für alle Bodenarten zum Hacken, zur Bodenbelüftung oder zur Unkrautbeseitigung geeignet, teilt das Unternehmen mit. Interessierte finden Pellenc auf der GaLaBau in Halle 11 am Stand 107.