App Security & Safety first. Foto: Video Guard

Iserlohn (ABZ). – Information in Echtzeit von der Baustelle auf das Smartphone: Mit der neuen App "Security & Safety first" von Video Guard sind Überwachungsbereich, Materiallieferungen und Bauprozesse laut Hersteller jederzeit direkt auf dem Smartphone einsehbar. Dabei richtet Video Guard den Fokus auf den schnellen Eingriff bei drohenden Gefahren durch den Baustellenverantwortlichen selbst. Dadurch will Video Guard nicht nur zum Schutz vor Diebstahl und Vandalismus beitragen, sondern auch zur Prozessoptimierung und zur Sicherheit für Arbeitende auf der Baustelle.

Die App "Security & Safety first" ergänzt die Überwachungssysteme von Video Guard. Sie beinhaltet eine Funktion, die es erlaubt, sich jederzeit vom Smartphone live auf die jeweilige Baustelle zu schalten. So kann geprüft werden, ob sich Material und Maschinen nach Arbeitsende im Überwachungsbereich befinden. Auch Zustandsmeldungen und die Stromversorgung sowie Akkupufferung der Kameratürme können hier eingesehen werden.

Mit der App lassen sich damit auch ortsunabhängig Baufortschritte analysieren oder Lieferungen nachvollziehen. Bei drohenden Gefahren bietet die App neuen Handlungsspielraum. Denn im Fall von angebaggerten Gasleitungen oder beim Fund einer Bombe kann eine möglichst schnelle Evakuierung der Mitarbeiter über die Lautsprecher am Video Guard Kameraturm eingeleitet werden. Dadurch können Baustellen in kurzer Zeit gänzlich geräumt, die Mitarbeiter in Sicherheit gebracht und im Zuge dessen die entsprechenden Einsatzkräfte verständigt werden.

Die App verbindet also videobasierte Bauablaufkontrolle und Baustellenüberwachung. Denn die Bauleitung kann sich durch das Auge der Kamera einen Eindruck über mögliche Probleme und Fortschritte auf der Baustelle machen. "Projektverantwortliche erhalten so unkompliziert einen Überblick über das Baugeschehen vor Ort.

Mit der App erweitern wir somit unseren Schutz vor Diebstahl und Vandalismus um eine Komponente, welche die Koordination der Arbeitsprozesse erleichtert und sorgen für zusätzliche Sicherheit der Arbeitnehmer im Fall von Gefahrenlagen", so Jörn Windler, Geschäftsführer der International Security GmbH.