Weißenhorn (ABZ). – Die Peri-Messehalle auf dem Freigelände Nord (Stand FN 719) in München steht vom 24. bis 30. Oktober unter dem Motto "Zukunft gestalten" und hält neben beeindruckenden Exponaten, Live-Vorführungen, persönlichen Gesprächen und Informationsveranstaltungen zahlreiche weitere Überraschungen für die Besucher bereit.

Der VTC-Tunnelschalwagen basiert laut Hersteller auf Bauteilen des VARIOKIT-Ingenieurbaukastens und bietet Anwendern damit ein hohes Maß an Flexibilität. Foto: Peri

So zeigt Peri unter anderem Innovationen aus dem Kletterschalungsbereich sowie Weiterentwicklungen für den Ingenieurbau, teilt das Unternehmen mit.

Ob Hochhaus, Tunnel, Brücke oder Pfeiler: Auf der bauma 2022 zeigt Peri demnach außergewöhnliche Exponate für den Ingenieurbau, welche die Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle nachhaltig steigern. Im Gespräch mit Experten können Besucher sich zudem von den Engineeringleistungen überzeugen. Ergänzt wird das Portfolio von digitalen Tools, die in München ausprobiert werden können.

Sicher und effizient nach oben geht es im Bereich der Klettertechnik mit diversen technischen Highlichts, wie das Unternehmen betont.

Mit RCS MAX, der Weiterentwicklung des RCS-Schienenklettersystems, präsentiert Peri nach eigener Aussage ein besonderes Highlight.

Die neuen Bauteile, das RCS MAX Hydraulikaggregat sowie die RCS MAX Antriebsschienen, sind demzufolge problemlos mit bereits bestehendem RCS-Material kombinierbar und sorgen demnach für eine optimierte Leistung des gesamten Systems, betont der Hersteller.,

Innovative Klettersysteme

Im Fokus des diesjährigen Messestands stehen die neuen Antriebsschienen C und CL, deren Zylinder nun fest mit dem System verbunden ist und mitklettert. Und auch in Sachen Sicherheit setzt Peri eigenen Angaben zufolge mit dem innovativen Klettersystem neue Maßstäbe, denn die dezentrale Hydraulik ermöglicht ein synchrones Klettern aller Plattformen.

Dadurch werden Absturzkanten ausgeschlossen und potenzielle Gefahrenquellen für das Baustellenpersonal reduziert.

Mit dem SCS-Klettersystem zeigt Peri den Besuchern der Messehalle ein weiteres Highlight im Bereich der Klettertechnik, wie das Unternehmen betont. Das standardisierte Konsolsystem für ein- und zweihäuptige Anwendungen basiert laut Hersteller ebenfalls auf dem Baukastenprinzip und ermöglicht dadurch eine optimale Anpassung an projektspezifische Anforderungen und Geometrien.

Insbesondere die Kombinierbarkeit mit Bauteilen des VARIOKIT-Ingenieurbaukastens und des PERI-UP-Gerüstbaukastens sowie die wenigen Bauteile machen das Klettersystem zu einer wirtschaftlichen und flexiblen Lösung für Ingenieurbauwerke, so die Verantwortlichen. Besucher der Messehalle dürfen sich auf ein Exponat der Extraklasse freuen teilt Peri mit – denn demonstriert wird das SCS-Klettersystem unter anderem an einer Nachbildung der Pfeiler eines der aktuell spannendsten Infrastrukturbauprojekte Deutschlands – der 485 m langen Filstalbrücke in Mühlhausen im Thäle, erläutert der Hersteller. Neue Einsatzmöglichkeiten im Hoch- und Verkehrsbau bieten laut Unternehmen die weiterentwickelten Bauteile der VGK. Neben ihrer Verwendung als Gesimskappenkonsole ermöglichen diese demnach nun einen noch flexibleren Einsatz der Konsollösung. Insbesondere bei Pfeilerköpfen oder komplexen Geometrien könne die VGK als leichte Arbeitsbühne bei vor- oder rückgeneigten Wänden verwendet werden.

Des Weiteren kann die VGK nun auch als Arbeitsbühne im Hochbau eingesetzt werden. Die VGK-Konsollösungen sind allesamt typengeprüft. Mit dem VGK-Planungstool geht Peri nach eigenen Angaben darüber hinaus einen weiteren Schritt in Richtung digitales Bauen – und unterstützt Anwender bei der selbstständigen Planung und Bemessung ihrer Lösung.

Schalungslösungen

Den VTC-Tunnelschalwagen zeigt Peri Besuchern anhand eines Exponats, das einem realen Projekt nachempfunden wurde. Der Tunnelschalwagen basiert auf Bauteilen des VARIOKIT-Ingenieurbaukastens und bietet Anwendern damit ein hohes Maß an Flexibilität, betont das Unternehmen. Für Interessierte des Brückenbaus stellt Peri mit der kontinuierlich weiterentwickelten VARIOKIT-VIL-Taktschiebeanlage eigenen Angaben zufolge eine attraktive Schalungslösung auf der bauma aus. Das System dient zur wirtschaftlichen Herstellung von Außen-, Innen- und Deckenschalungen von Brücken, die im Taktschiebeverfahren ausgeführt werden. Der optimierte Ein- und Ausschalmechanismus der Deckenschalung über Rollenfallköpfe gibt dem Hersteller zufolge die Schalung schneller wieder für zeitkritische Arbeiten im Bauablauf frei und sorgt so für beschleunigte Arbeitsabläufe.

Ein weiteres Feature bietet die Taktschiebeanlage im Bereich der Außenschalung: Hier wird der Abstand zwischen ausgehärtetem Beton und Schalung direkt über einen Mechanismus hergestellt und die Außenschalung muss so bei steilen Stegwänden nicht mit einem zusätzlichen Arbeitsschritt in horizontaler Richtung bewegt werden.

Auf der bauma zeigt Peri auch, wie mit dem Peri-Superbaukasten selbst komplexe Arbeitsplattformen, Traggerüste und Zugänge wirtschaftlich errichtet werden können, teilen die Verantwortlichen mit. Der Superbaukasten setzt sich ihnen zufolge zusammen aus Systembauteilen des PERI-UP-Gerüstbaukastens sowie des VARIOKIT-Ingenieurbaukastens. Beide Baukastensysteme basieren auf dem metrischen Aufbau- und Verbindungsraster von 12,5 cm, 25 cm und 50 cm und sind so nahezu jeder Bauwerksgeometrie oder geforderten Lastableitung gewachsen. Trotz ihrer geringen Anzahl an Kernbauteilen bietet die Kombination beider Baukästen laut Hersteller eine hohe Bandbreite an Aufbau- und Ausführungsvarianten bei geringem Investitionsaufwand. Darüber hinaus werden Schnittstellenverluste durch die Lieferung aus einer Hand sowohl während der Planung als auch auf der Baustelle vermieden.