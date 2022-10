Der Neuzugang aus dem Wandschalungsbereich setzt auf das Prinzip der einseitig bedienbaren Ankertechnik und verbessert das bestehende System in puncto Wirtschaftlichkeit und Flexibilität, teilt Peri mit.

Für die MAXIMO-Rahmenschalung stellt die Firma neue Ergänzungen vor, die für noch mehr Sicherheit und Effizienz sorgen sollen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem modularen MXK-Konsolensystem, das sich laut Hersteller durch die sichere Vormontage von Konsole, Gerüstbelag und Seitenschutzgitter am liegenden Element auszeichnet.

Mit einer weiteren Lösung zur Gestaltung unterschiedlichster Ecksituationen kann MAXIMO nun noch flexibler eingesetzt werden. Zusätzlich sei für ein kraftsparendes Ausschalen der Schachtecken ein nachrüstbares Hydraulikmodul verfügbar. Mit der neuen, recycelbaren Schalungsplatte der Bezeichnung ROBU B mit leicht zu reparierender Oberfläche und einer hohen Lebensdauer präsentiert Peri zudem eine weitere Neuheit für Wandschalungssysteme.

Die SKYMAX-Paneel-Deckenschalung steht im Fokus des Deckenschalungsbereichs auf dem Messestand. Durch das SKYMAX-Baukastenprinzip mit Paneelen aus Aluminium und Polymer wird eine hohe technische und wirtschaftliche Flexibilität erreicht, versichern die Verantwortlichen. Die Paneele können miteinander kombiniert und zu Deckentischen montiert werden. Die leichten Polymer-Paneele mit langlebiger Schalhaut stellen darüber hinaus eine nachhaltige Alternative zu konventionellen Holzlösungen dar. Auch für die SKYDECK-Deckenschalung präsentiert Peri mit der ROBU B Schalungsplatte für Aluminium-Paneele nun eine nachhaltigere Alternative.

Digitale Produktidentifikation

Mit der RFID-Technologie, die standardmäßig bei den Aluminium-Paneelen der SKYMAX-Großpaneel-Deckenschalung verbaut ist, geht Peri laut eigener Aussage einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft. Die RFID-Technologie unterstützt dabei, den Materialfluss auf der Baustelle transparenter zu gestalten und Logistikprozesse zu optimieren. Die SKYMAX-Paneele sind dazu mit einem RFID-Tag versehen. Mit einem Smartphone oder UHF-Lesegerät können Nutzer die Paneele über das Scannen dieses RFID-Tags eindeutig identifizieren und zuordnen. Darüber hinaus ist es mithilfe der RFID-Tags möglich, über das Scannen der Paneele Bauteilinformationen, Aufbau- und Verwendungsanleitungen und Produktvideos digital in der "PERI MATERIAL SCAN"-App abrufen.

Mit einem erweiterten Portfolio an Sicherheitssystemen für Deckenschalungen setzt das Unternehmen nach eigener Aussage außerdem neue Maßstäbe bei der Produkt- und Arbeitssicherheit. Auf der bauma zeigt der Schalungshersteller, wie das neue HAMMOCK-Sicherheitssystem funktioniert. Das Schutznetz dient als kollektive Absturzsicherung beim Einschalen von oben und fängt größere herabfallende Teile auf – sowohl bei Arbeiten mit der MULTIFLEX-Träger-Deckenschalung als auch beim Einsatz von Fertigteildecken. Als Ergänzung zum SKY-Anker für die SKYDECK-Deckenschalung zeigt Peri den neuen SKY-Anker Universal. Dieser bietet ebenso einen Anschlagpunkt für eine Person mit persönlicher Schutzausrüstung und erlaubt das sichere Einlegen der Paneele von oben, ist jedoch flexibel mit weiteren Deckenschalungen einsetzbar, etwa mit der MULTIFLEX-Träger-Deckenschalung und auf der bereits fertig betonierten Decke.

Auch im Bereich Klettertechnik wartet Peri mit neuen Produkten auf: Mit RCS MAX, der Weiterentwicklung des RCS-Schienenklettersystems, präsentiert die Firma laut eigener Aussage ein besonderes Highlight. Das neue RCS-MAX-Hydraulikaggregat sowie die neuen RCS-MAX-Antriebsschienen lassen sich problemlos mit Bestandmaterial kombinieren und sorgen so für eine optimierte Leistung des Systems. Der Zylinder der neuen Antriebsschienen ist nun fest mit dem System verbunden und klettert mit, sodass umständliche Umbauten der Vergangenheit angehören. Die vertikalen Lasten können über einen Kletterschuh in den bereits ausgehärteten Betonierabschnitt übertragen werden, wodurch schnellere Betonierzyklen erreicht werden. Darüber hinaus erhöht RCS MAX die Sicherheit auf der Baustelle signifikant, versichert Peri. Als Anbieter von Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfung hat Peri den kompletten Betonierprozess im Blick und stellt mit "PERI InSite Construction" (ISC) ein Sensorportfolio vor, das gängige Schalungssysteme ergänzt. Die Sensortechnologie setzt mithilfe von digitaler Temperaturüberwachung, Betonreifeermittlung und Betondrucküberwachung dort an, wo hochqualifizierte Arbeitskräfte und langjährige Betoniererfahrung knapp werden und unterstützt das Baustellenpersonal dabei, Entscheidungen über den Betoniervorgang zu treffen.

Blick in die Zukunft

Mit dem 3D-Betondruck stellt Peri bereits seit mehreren Jahren seine Kompetenz unter Beweis, auch abseits des traditionellen Schalungsgeschäfts neue Wege zu gehen. Die Firma setzt bei der Drucktechnologie auf den Portaldrucker der Bezeichnung COBOD BOD2 des dänischen Herstellers und Marktführers Cobod, an dem Peri seit 2018 beteiligt ist. Auf der diesjährigen bauma gibt es eine Livedemonstration am Stand FN 719.