Weißenhorn (ABZ). – Das Unternehmen Peri erweitert sein Portfolio des PERI UP Gerüstbaukastens um eine sichere temporäre Zugangslösung für den öffentlichen Bereich. Dabei handelt es sich um die neue PERI UP Treppe Public. Sie vereint laut Herstellerangaben hohe Sicherheitsstandards mit einer schnellen Montage, sodass Anwender Zeit und damit bares Geld sparen können.

Sicher nach oben und unten: Mit der neuen PERI UP Treppe Public erfüllen Gerüstbauunternehmen für Baustellen mit Publikumsverkehr spielend die hohen Anforderungen an den öffentlichen Bereich – das verspricht der Hersteller Peri. Die sichere temporäre Zugangslösung – geeignet auch für Events sowie als sichere Fluchttreppe oder in Bezug auf barrierefreies Bauen – besteht aus gerade einmal sieben leichten Bauteilen. Schnell montiert kann diese Erweiterung des modularen Gerüstbaukastens Zeit und Geld sparen. Das Beste: Die PERI UP Treppe Public kann auch gemietet werden – und bietet so Flexibilität, ganz ohne Anschaffungskosten. Foto: Peri Deutschland

Baustellen im öffentlichen Raum stellen eine besondere Herausforderung dar. Hier gilt es nicht nur, eine Gerüst- und Zutrittslösung für das Montageteam zu schaffen – auch der sichere Publikumsverkehr muss gewährleistet werden. Dutzende Passanten passieren täglich die Baustelle oder benötigen etwa bei Sanierungsarbeiten Zugang zu den verschiedenen Ebenen eines Gebäudes.

Ein Bauprojekt wird so schnell zum Balanceakt zwischen Sicherheit, Funktionalität und Vorschriften. Denn wenn es um Regelungen für öffentliche Treppenanlagen, Fluchtwege oder Zuschaueranlagen geht, wird es richtig knifflig: Mehr als 20 Normen und Richtlinien greifen hier auf nationaler und europäischer Ebene. Jeder Schritt muss wohl überlegt sein. Genau darum hatte das Erfüllen der gängigen Regelungen für die Peri-Produktentwicklung beim Entwurf der neuen Treppe hohe Priorität. Dadurch sind Gerüstbauunternehmen bei Ausschreibungen und gegenüber ihren Auftraggebern auf der sicheren Seite.

Mit der neuen Treppe erweitert das Unternehmen sein Portfolio des modularen PERI UP Gerüstbaukastens um eine innovative temporäre Zugangslösung mit gerade einmal sieben lösungsbezogenen Bauteilen und reagiert somit auf die hohen Anforderungen im Bereich öffentlicher Verkehrs- und Fluchtwege. Fachpersonen aus den Bereichen Gerüstbau und Planung haben mit der PERI UP Treppe Public laut Hersteller einen neuen Trumpf in der Hand – denn sie überzeugt auch durch ihre durchdachte Konstruktion mit einer nahezu kupplungsfreien Montage.

Interessierte können die Bauteile der PERI UP Treppe Public optional auch mieten. Foto: Peri Deutschland

So ist die Treppe nicht nur flexibel, sondern auch schnell montiert. Das spart im Baustellenalltag wertvolle Zeit und damit bares Geld. Obwohl sie auf hohe Traglasten bis zu 7,5 kN/m² ausgelegt ist, sind die Systembauteile handlich und leicht: So lässt sich die Treppe schnell und unkompliziert errichten. Auch auf bauseitige Veränderungen können Anwender flexibel reagieren, sodass zeitraubende Improvisationen und kostspielige Anpassungen ein Problem der Vergangenheit sind, versichert Peri.

Die PERI UP Treppe Public glänzt nach Aussage der Verantwortlichen nicht nur durch Zeitersparnis, auch die hohe Materialauslastung trägt zu mehr Wirtschaftlichkeit auf der Baustelle bei: Je nach Konfiguration sind ein Drittel der Bauteile lösungsbezogene Komponenten, während der Rest aus Standardteilen des modularen PERI UP Gerüstbaukastens besteht.

Diese smarte Kombination optimiert den Lagerbestand und ermöglicht die effiziente Nutzung vorhandener Ressourcen, erläutert die Firma. Ein weiterer wirtschaftlicher Aspekt liegt in der Mietbarkeit der Systembauteile – etwa für Testbaustellen oder spezielle Projekte. Dadurch können Gerüstbauunternehmen flexibel auf Marktanforderungen reagieren, ohne langfristige finanzielle Verpflichtungen eingehen zu müssen.

Die PERI UP Treppe Public besteht aus gerade einmal sieben lösungsbezogenen Bauteilen, die den modularen PERI UP Gerüstbaukasten ergänzen. Foto: Peri Deutschland

Das Einsatzspektrum der PERI UP Treppe Public ist vielfältig: Als Treppe für den öffentlichen Bereich auf Baustellen oder bei Events, als sichere Fluchttreppe, ausgeführt als ein- oder mehrläufige Treppenanlage oder als gleich- oder gegenläufiger Treppenturm. Durch die Kombination von Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit in einem ausgereiften Produkt ermöglicht es Peri Gerüstbauunternehmen, mit der neuen Treppe komplexe Projekte mit Professionalität anzugehen.

Auch auf der diesjährigen bauma ist Peri selbstverständlich mit dabei. Unter dem Motto "Zusammen gestalten wir die Zukunft" präsentiert der Spezialist aus Weißenhorn in seiner eigenen Messehalle auf dem Freigelände Nord, Stand FN 718, Produkte für eine zukunftsfähige Baubranche. Auf die Besucherinnen und Besucher warten Weiterentwicklungen für den PERI UP Gerüstbaukasten – wie die neue PERI UP Treppe Public – sowie Neues aus der Welt der Schalung, Innovationen für den Ingenieurbau und neue digitale Lösungen.