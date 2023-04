Der flexible PERI UP Gerüstbaukasten eignet sich laut Hersteller für fast alle Anwendungen. Seine Funktionalität zeigt Peri auf der Messe auch bei Live-Vorführungen. Foto: Peri

In Halle A2 an Stand 115 zeigt Peri umfassende Gerüst- und Schalungslösungen, bei denen laut Hersteller Flexibilität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit immer im Fokus stehen.

Funktionale Systeme, clevere Details, nützliche digitale Tools und handfeste wirtschaftliche Kundenvorteile – damit möchte Peri auf der BAU 2023 in München Bauunternehmer, Gerüstbauer und Handwerker überzeugen. Dafür präsentiert der Hersteller verschiedene Neuheiten und Highlights aus seinem Portfolio im Schalungs- und Gerüstbereich zum Erleben und Anfassen.

Flexibles Arbeiten mit PERI UP

Bei Live-Vorführungen präsentieren die Peri-Gerüstexperten den Besuchern am Messestand, was in dem flexiblen PERI UP Gerüstbaukasten steckt: Das von Peri entwickelte System vereint die Vorteile eines Rahmen- und Modulgerüsts in einem integralen Baukasten. Weniger als 500 Einzelbauteilen sind untereinander kompatibel und flexibel kombinierbar. Egal ob Arbeits-, Fassaden-, Schutz- oder Traggerüst – der PERI UP Gerüstbaukasten deckt nach Aussage von Peri die gängigen Anwendungsbereiche der Gerüsttechnik mit einem einzigen System ab. Basis dafür ist die Stielbauweise mit dem Easy Stiel, der auch komplexe Einrüstungen einfach, sicher und wirtschaftlich machen soll.

Grundlage dafür sind unter anderem die leichten Bauteile und die integrierten Gerüstknoten, an denen sich Riegel, Konsolen und Diagonalen nahezu werkzeuglos und kupplungsfrei anschließen lassen. Auch die durchdachten Sicherheitslösungen wie die vorlaufende Geländermontage sorgen für ein Plus an Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle. Mit sieben neuen und sieben optimierten Bauteilen hebt Peri nach eigenen Angaben seine Großpaneel-Deckenschalung SKYMAX auf ein neues Level. Zu den Neuerungen der Schalung, die sicher von der unteren Montageebene aufgebaut wird, zählen unter anderem Ausgleichspaneele, praktische Details zum Handling der Paneele und Transportpaletten, bessere Abspannmöglichkeiten und robustere Zusatzbauteile. Alle neuen und optimierten Bauteile sind vollständig kompatibel mit den übrigen SKYMAX Bauteilen und machen das Deckenschalen noch einfacher. So lassen sich Paneele jetzt schneller von der Transportpalette nehmen und einfach zum Montageort rollen. Mit Hilfe der neuen Ausgleichspaneele lassen sich Ausgleichsflächen an Ecken und Säulen schneller schließen. Weiterentwicklungen am Geländerpfostenhalter sollen die Bedienung und Montage erleichtern. Zudem lässt sich mit der neuen Abspanntraverse eine Abspannkraft von bis zu 15 kN realisieren, wodurch Zeit und Kosten bei der Montage gespart werden. Besucher können sich am Peri-Messestand direkt von den Vorteilen des Upgrades hinsichtlich Handling, Montage, Transport und Reinigung überzeugen.

SKYMAX und MAXIMO sind ebenfalls dabei

Neben der Deckenschalung SKYMAX präsentiert Peri auch die gänzlich einseitig bedienbare Wandschalung MAXIMO inklusive einiger Produktoptimierungen. Das robuste System garantiert sichere und effiziente Schalungsarbeiten. Ausschlaggebend sind insbesondere die einseitige Ankertechnik, das multifunktionale Richtschloss, praktische Systemergänzungen und das optimal angepasste Konsolensystem. Dank der vielfältigen optischen Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf die Betonoberfläche eignet sich die MAXIMO außerdem hervorragend für anspruchsvolle Architektur, vor allem im Bereich Sichtbeton. Am Stand von Peri führen die MAXIMO-Experten interessierten Messebesuchern die neu entwickelten Systemkomponenten und Detaillösungen vor.

Zu allen Schalungs- und Gerüstlösungen hält Peri jeweils verschiedene digitale Tools auf der Messe bereit, mit deren Hilfe die Planung und die Arbeit auf der Baustelle leicht von der Hand gehen. Zu erleben sind die Peri-Lösungen an Stand 115 in Halle A2.