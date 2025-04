Jan Lombard ist Projektleiter für den Bereich bauma bei Peri. Foto: Peri

ABZ: Welche Erwartungen hat Peri an die diesjährige bauma?

Lombard: Die bauma ist seit jeher die bedeutendste Messe für Peri. Für uns bietet sie die ideale Gelegenheit, den Vorhang für unsere Neuheiten und Produkterweiterungen zu lüften und unsere Innovationskraft einem breiten Publikum zu präsentieren. Unter dem Leitmotiv "Zusammen gestalten wir die Zukunft" möchten wir unsere Besucher für unsere Lösungen begeistern, ihnen die moderne Welt des Schalungs- und Gerüstbaus näherbringen und demonstrieren, was "Alles aus einer Hand" in der Praxis bedeuten kann. Zudem liegt uns das direkte Feedback unserer Kunden besonders am Herzen – und dafür bietet die bauma den idealen Rahmen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Messebesuchern den einzigartigen Peri-Spirit auf der bauma zu erleben.

ABZ: Peri legt den Fokus zur bauma 2025 auf die Themen Infrastruktur und Wohnbau. Welche Produkte und Dienstleistungen können Kunden und Interessierte erwarten?

Lombard: Wir freuen uns, dass wir den Messebesuchern auf der bauma gleich eine ganze Palette an umfangreichen Neuheiten und Produkterweiterungen in allen Bereichen unseres Portfolios präsentieren können. Im Bereich Infrastruktur zeigen wir beispielsweise, wie Stahlverbundbrücken schneller und mit höherer Qualität der Betonfahrbahnplatte gebaut werden können. Ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Messeauftritts sind auch die Lösungen unserer Tochterunternehmen wie zum Beipiel der Kern Tunneltechnik SA. Hier zeigen wir innovative, kundenindividuelle Projektlösungen für den bergmännischen Tunnelbau.

Auch im Hochbau haben wir spannende Neuheiten und Ergänzungen entwickelt – insbesondere im Bereich der Klettertechnik. Ein weiteres Highlight stellen unsere Innovationen im Wohnbau dar, die wir bei Live-Vorführungen direkt in unserer Messehalle präsentieren werden. Was genau wir dort zeigen, möchte ich heute noch nicht im Detail verraten – aber ich kann versichern: Ein Besuch in unserer Messehalle lohnt sich.

ABZ: Auf welche Neuheiten und Produkterweiterungen aus dem PERI UP Gerüstbaukasten dürfen sich Messebesucher freuen?

Lombard: Als innovatives Unternehmen ist es unser Anspruch, den PERI UP Gerüstbaukasten für unsere Kunden kontinuierlich zu optimieren. Zur bauma 2025 präsentieren wir gleich zwei Neuheiten, die wir besonders hervorheben möchten: Die PERI UP Treppe Public ist unsere neue Lösung für den öffentlichen Bereich. Sie erfüllt dabei die gängigen Normen und Regelungen für Verkehrs- und Fluchtwege, Zuschaueranlagen und Bahnsteigzugänge. Das System zeichnet sich durch seine Flexibilität und die schnelle Montage aus. Spezifische Bauteile sorgen beispielsweise für den einfachen Ausgleich von Höhenversätzen nach oben und unten. Anwender profitieren von unseren umfassenden Dokumentationen mit Lastangaben, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und einem geringem Schulungsaufwand.

Mit PERI UP Cladding denken wir Einhausungen neu und wirtschaftlich. Das System ist variabel einsetzbar, da einzelne Paneele auch nach der Montage entnommen werden können – ohne weitere Bauteile ausbauen zu müssen. Ein besonderer Vorteil liegt in der Sicherheit, denn Montage und Demontage sind aus dem Innenbereich des Gerüsts möglich. Die aus Polycarbonat bestehenden Paneele sind außerdem besonders leicht und dennoch sehr robust, was auf die besonderen Materialeigenschaften zurückzuführen ist. Darüber hinaus haben wir weitere Produkterweiterungen entwickelt, die speziell für sehr spezifische und besonders hohe Anforderungen im Fassadengerüstbau konzipiert wurden. Insgesamt hat sich also einiges getan in Bezug auf Neuerungen für den PERI UP Gerüstbaukasten. Auf der bauma können unsere Besucher diese Neuheiten dann live erleben.

ABZ: Welche Neuheiten präsentiert Peri im Bereich Schalung?

Lombard: Auch aus der Welt der Schalungen gibt es bei uns einiges zu sehen. Ein besonderes Highlight ist mit Sicherheit die MAXIMO-Rahmenschalung. Wir freuen uns, auf der bauma die neue Generation vorzustellen, die das Ergebnis umfangreicher Forschung und intensiver Entwicklungsarbeit ist. Sie vereint innovative Funktionen und durchdachte Features und ist zu 100 Prozent mit dem gesamten MAXIMO-Portfolio kompatibel. Die neue MAXIMO-Generation überzeugt aufgrund des revolutionären Beschichtungsverfahren mit der innovativen PERIskin durch optimierten Korrosionsschutz.

Zudem ist sie in der Standardausführung mit einer robusten Polypropylenplatte mit Birkenkern ausgestattet. So ist die Schalung nicht nur insgesamt langlebiger und weist eine leicht zu reparierende Oberfläche auf, sondern sorgt auch für ein ebenmäßiges Betonbild. Die optimierte Hebelecke erleichtert zudem das Ausschalen und gestaltet den Arbeitsalltag auf der Baustelle effizienter. Neben der neuen MAXIMO-Generation können sich unsere Besucher auch auf Erweiterungen im Bereich Deckenschalung sowie auf innovative, neue Features für unsere DUO-Universalschalung freuen.

ABZ: Welchen Stellenwert nehmen die Themen Digitalisierung und Dienstleistung bei Peri in diesem Jahr ein?

Lombard: Die Digitalisierung ist eines der Kernthemen der Branche – und auch für uns von zentraler Bedeutung. Denn bester Service für unsere Kunden bedeutet für uns auch, digitale Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Deshalb widmen wir diesem Thema auf der bauma einen eigenen Ausstellungsbereich.

Dort präsentieren wir Weiterentwicklungen unserer digitalen Lösungen, die Planungs- und Bauprozesse noch effizienter gestalten, darunter neue Funktionen für unsere Planungstools PERI QuickSolve und PERI SET. Zudem legen wir auf der bauma einen verstärkten Fokus auf Dienstleistungen und unsere Engineering Lösungen. Gemeinsam mit SYFIT stellen wir umfassende Soft- und Hardwarelösungen vor, die das Baugerätemanagement transparenter, effizienter und kostengünstiger machen. Diese Lösungen helfen unseren Kunden, ihre Geräte optimal zu verwalten und einzusetzen.

Wie digitale und physische Produkte im Bauwesen zusammenspielen, zeigen wir zudem anhand zahlreicher digitaler Features, die direkt in unsere Systeme integriert sind.

ABZ: Hat sich das Engagement von Peri auf der bauma in diesem Jahr gegenüber 2022 verändert?

Lombard: Ja. Wir haben unser Messekonzept weiterentwickelt und präsentieren unsere gesamten Kompetenzen gebündelt unter einem Dach. Lösungen wie den 3D-Druck und unsere Sanierungsangebote integrieren wir in diesem Jahr direkt in unsere Peri-Messehalle. Auch unsere Tochter- und Partnerunternehmen sind Teil unseres Messeauftritts – beispielsweise KERN und SYFIT. Das unterstreicht unsere umfassende Kompetenz in verschiedenen Bereichen des Bauwesens und stärkt gleichzeitig unsere Philosophie "Alles aus einer Hand". Unser Ziel ist es, den Besuchern einen ganzheitlichen Einblick in unser Portfolio zu ermöglichen und die Synergien zwischen unseren Lösungen erlebbar zu machen.

ABZ: Klimaneutralität, "Vernetztes Bauen" und "Nachhaltiges Bauen" lauten einige der Leitthemen der Messe. Wie stellt sich Peri diesbezüglich auf – auf das Unternehmen und ihr Produktportfolio sowie Neuvorstellungen bezogen?

Lombard: Seit 2021 sind wir ein klimaneutrales Unternehmen. In den letzten Jahren haben wir intensiv unseren Corporate Carbon Footprint – also die gesamte CO2-Bilanz unseres Unternehmens entlang der Wertschöpfungskette – ermittelt und verfügen heute über eine fundierte Grundlage, um unsere Schwerpunkte für eine globale CO2-Reduktion gezielt anzugehen.

Darüber hinaus kennen wir den CO2-Fußabdruck unserer Produkte und geben den Besuchern auf der bauma einen Einblick, wie wir diesen berechnen. Dabei orientieren wir uns an dem GSV-Branchenstandard, den wir gemeinsam mit anderen Schalungs- und Gerüstherstellern entwickelt haben.

Der CO2-Fußabdruck ermöglicht unseren Kunden bewusste, nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen, gesetzliche Berichtspflichten hinsichtlich deren Scope-3-Emissionen zu erfüllen und den steigenden Anforderungen an nachhaltigem Bauen gerecht zu werden. All diese Entwicklungen stehen im Zeichen unseres Mottos "Zusammen gestalten wir die Zukunft". Wir freuen uns darauf, diese Fortschritte auf der bauma zu präsentieren, den Dialog mit unseren Kunden zu vertiefen und gemeinsam die Zukunft des Bauens zu gestalten.