Das Modell DBC-AI20 stelle demnach eine einfache Lösung zur Unfallvermeidung im Betrieb von Nutzfahrzeugen und fahrenden Maschinen dar. Das KI-basierte Personenerkennungssystem erfasst selbständig Personen im Gefahrenbereich und warnt Fahrzeugführer, sodass sie auf plötzlich auftretende Gefahrensituationen rechtzeitig reagieren können. Seit Kurzem ist das System erfolgreich nach GS-BAU-71 geprüft.

Das Einsatzspektrum der Smart Vision DBC-AI20 ist Axion zufolge weitläufig. Überall dort, wo Menschen unbemerkt in den Arbeitsbereich von Fahrzeugen und Maschinen eintreten können, erhöht das Kamerasystem die Personensicherheit. In der Bauwirtschaft hilft das Kamerasystem zur Unfallvermeidung typischerweise auf Radladern, Baggern, Gradern, Straßenwalzen und vielen anderen Maschinen. Andernorts entstehen gefährliche Situationen oft beim Betrieb mit Hofladern, Teleskopladern, Futtermischern und bei der Silageverdichtung.

Auch in der Intralogistik am Gabelstapler und anderen Flurförderfahrzeugen warnt die Kamera des Typs DBC-AI20 den Fahrer verlässlich. Über einen Monitor am Fahrerplatz überblickt der Bediener den relevanten Raum am Fahrzeug. Falls Personen sich im zu überwachenden Bereich aufhalten, werden diese im Videobild deutlich sichtbar markiert. Zudem warnt ein akustisches Signal des Monitors den Fahrer.

Im Vergleich zu üblichen Kamera-Monitor-Systemen ist die Nutzung der KI basierten Kamera deutlich wirksamer in der Unfallvermeidung. Dies gilt vor allem dann, wenn mit dem Fahrzeug längere Zeit kontinuierlich gearbeitet wird und die Aufmerksamkeit des Fahrers aufgrund der Routine zeitweilig abfällt. Die Gefahrenbereiche sind oft die Rangierbereiche hinten sowie neben und vor dem Fahrzeug, wo die Einsehbarkeit durch den Fahrer beschränkt sein kann.

Aber auch andere Räume um das Fahrzeug mit etwaigem Personeneintritt können durch das Kamera-Monitor-System überwacht werden. Durch die robuste, staub- und wasserfeste Ausführung nach Schutzart IP69K erfüllt die DBC-AI20-Kamera auch unter widrigen Witterungs- und Arbeitsbedingungen ihren Nutzen akkurat und ausdauernd, versichert Axion. Mit der Erfüllung des relevanten Prüfgrundsatzes haben die DBC-AI20-Kamerasysteme ihre Förderfähigkeit durch die BG Bau erlangt.