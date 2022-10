Südlohn (ABZ). – Vom 24. bis 30. Oktober dreht sich auf der bauma in München sieben Tage lang alles rund um die Themen Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Emissionsreduzierung in der Baumaschinenbranche.

Verteilt auf 18 Messehallen und das Freigelände präsentieren auf der Weltleitmesse für Baumaschinen mehr als 3600 Aussteller aus über 60 Ländern ihre Lösungen für die Branche, unter ihnen auch Pfreundt. Nach eigener Aussage bekannt für Innovationen im Bereich mobiler Wiegetechnik, stellt das Unternehmen auf der Messe seine neuesten zukunftsweisenden Technologien vor.

"Unser Messestand auf der bauma steht unter dem Motto 'mehr Produkte, mehr Service, mehr digital'. Neben einem breiten Querschnitt aus unserem umfangreichen Produktportfolio mobiler Wiegelösungen präsentieren wir dort unsere brandneue hydraulische Baggerwaage. Außerdem stellen wir mit der Pfreundt Load & Go Web App ein neues Produktfeature unseres Web-Portals vor und mit unserem Service 2.0 die digitale Erweiterung unseres bestehenden Servicenetzes." So Stephen Lüdiger, Vertriebsleiter bei Pfreundt. "Nachdem der persönliche Austausch mit unseren Kunden durch die Corona-Pandemie lange eingeschränkt war, freuen wir uns jetzt umso mehr auf die bauma als Messe-Event der Superlative."

Die hydraulische WK60 Baggerwaage ermöglicht laut Hersteller die Materialverwiegung direkt im Arbeitsprozess und damit eine schnelle und zielgenaue Beladung von Lkw. Das mobile Wiegesystem überzeugt demnach mit präzisen Messergebnissen auch unter härtesten Bedingungen in unebenem Gelände und mit einer intuitiven Bedienung über den Sieben-Zoll-Touch-Display. Die Baggerwaage kann jederzeit in alle Herstellertypen nachgerüstet werden. Auch die digitale Verwaltung, Analyse und Weiterarbeitung der erfassten Wiegedaten ist durch eine Anbindung an das Pfreundt-Web-Portal einfach möglich.

Das neue Web-Portal Feature Pfreundt Load & Go ermöglicht nach Angaben des Herstellers eine komplett papierlose Auftragsabwicklung. So wird das Arbeiten im Bauverkehr effizient und die Werkssicherheit erhöht. Denn Lkw-Fahrer können ihren Beladungsstatus live über ihr Smartphone verfolgen und mit digitaler Unterschrift bestätigen, das Aussteigen entfällt.

Auch bei Auslieferung des Materials erfolgt die Unterschrift des Lieferscheins digital. Das erfasste Gewicht der Ladung und die Unterschriften werden in das Pfreundt Web Portal übertragen und stehen dort in Echtzeit zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Mit seinem weltweiten, in Deutschland sogar flächendeckenden Servicenetz sorgt Pfreundt nach eigenen Angaben für einen jederzeit reibungslosen und unterbrechungsfreien Betrieb seiner Wiegesysteme. Für eine noch schnellere Reaktionszeit auf Kundenanfragen wird der bestehende Service um ein digitales Serviceangebot erweitert. Der Pfreundt Service 2.0 beinhaltet unter anderem den Remote-Zugriff auf Pfreundt-Waagen und einen digitalen Update-Service.

Abgerundet wird die Messepräsenz von der Tauziehaktion, bei der Besucher ihre Kräfte messen können. Zu findet ist Pfreundt in Halle A6, Stand 249.