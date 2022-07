Liebherr nutzt in seinem Werk für Mobilkrane in Ehingen seit einiger Zeit neue Plattformtreppen und Arbeitsplattformen mit integrierter Treppe der Munk Günzburger Steigtechnik. Diese sparen den Mitarbeitenden in der Endmontage nicht nur viel Zeit, sondern garantieren ihnen auch ein Höchstmaß an Sicherheit und ermöglichen ihnen ein besonders ergonomisches Arbeiten bei allen Montagetätigkeiten an den Oberwagen der Mobilkrane – so das Versprechen des Herstellers. Für die bei Liebherr eingesetzten Sonderkonstruktionen hat sich die auf Steigtechnik spezialisierte Firma mit Sitz in Günzburg etwas Besonderes einfallen lassen: Die Plattformtreppen und die bis zu 5,9 m langen Arbeitsplattformen sind mit neuartigen Scherengeländern ausgestattet, die sich mit einem Handgriff ein- und wieder ausklappen lassen.

"Ein Großteil der Tätigkeiten unseres Teams in der Endmontage findet auf Oberwagenebene statt. Hier haben wir nach einer Lösung gesucht, die sowohl die Bewegungsräume als auch die Arbeitssicherheit für unser Team optimiert", erläutert Hans-Peter Hagel, verantwortliche Sicherheitsfachkraft aus dem Team Arbeitssicherheit im Liebherr-Werk in Ehingen.

"Mithilfe der Spezialisten der Munk Group aus dem Geschäftsbereich Munk Günzburger Steigtechnik haben wir die für uns perfekte Lösung gefunden. Sie bietet uns nicht nur bei allen Tätigkeiten ein Optimum an Arbeitssicherheit, sondern beinhaltet einige Raffinessen, damit unsere Mitarbeitenden auch besonders ergonomisch und effizient arbeiten können." Weil sich die neuen jeweils 85 cm breiten Plattformtreppen und Arbeitsplattformen gut an den Seiten der Liebherr-Mobilkrane positionieren lassen, steht dem Montageteam auf der Oberwagenhöhe (etwa 1,6 m) je Montageanwendung eine abgesicherte Arbeitsfläche von bis zu 5 m² zur Verfügung. Darauf können nun zwei Personen gleichzeitig arbeiten. Bei den Arbeitsplattformen lässt sich auf Wunsch am Plattformende ein 1,1 m langes Klappelement einklappen, damit die Plattformen nicht nur an großen, sondern auch an kleinen Kranen eingesetzt werden können. Die Plattformtreppen dagegen lassen sich fest miteinander kombinieren. An den Treppenaufstiegen können zusätzliche Plattformen eingehängt werden, die den Arbeitsbereich weiter vergrößern.

Clou der neuen Konstruktionen der Munk Günzburger Steigtechnik: Da im Zuge der Montagearbeiten der Oberwagen immer wieder gedreht werden muss, können die Mitarbeitenden immer dann, wenn es nötig ist, mit einem Handgriff das Scherengeländer der Plattform abklappen, sodass sich der Oberwagen um 360° frei schwenken lässt. Sobald das Scherengeländer wieder aufgeklappt und eingerastet ist, können die Monteure ihre Arbeiten fortsetzen. Die Bedienung der Klappfunktion erfolgt komfortabel und ergonomisch. Beim Aufsteigen auf die Plattform können die Mitarbeitenden das Geländer mit einem Griff mitnehmen und aufklappen. Um ein unkontrolliertes Abklappen zu verhindern, ist der Klappmechanismus mit einem Gasdruckdämpfer gesichert.

"Ich bin wirklich stolz auf unser Projekt- und Entwicklungsteam. Denn mit den Treppen und Plattformen für Liebherr und speziell mit der Neuentwicklung der abklappbaren Scherengeländer haben wir wieder einmal unser ganzes Know-how und unsere Leidenschaft für Innovationen unter Beweis gestellt", sagt Ferdinand Munk, Geschäftsführer und Inhaber der Munk Group. "Wir bieten Liebherr nicht nur Sicherheit sondern auch Effizienz. Dank unserer Lösung werden auch die Rüstzeiten signifikant minimiert, sodass die Endmontage der Mobilkrane bei Liebherr nicht nur sicherer, sondern gleichzeitig auch noch schneller denn je erfolgen kann." Mit einer Investition in die Arbeitssicherheit liegt Liebherr im Trend. Immer mehr Unternehmen fokussieren sich bei Investitionen auf den Bereich Arbeitsschutz und damit einhergehend auch auf den Return on Prevention (ROP). Dieser liegt laut Wissenschaft bei einem Wert von 2,2. Das bedeutet: Jeder Euro, der in Arbeitssicherheit investiert wird, kommt mit dem Faktor 2,2 zurück – in Form von niedrigen Kosten für Unfälle, Arbeitsausfälle oder Betriebsstörungen.

Dies hat eine Studie ergeben, die gemeinsam von der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS), der Deutsche Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) initiiert wurde. Auf den Plattformtreppen und Arbeitsplattformen von Liebherr können zwei Personen gleichzeitig arbeiten. Für den sicheren und bequemen Auf- oder Abstieg sind die Aufstiegstreppen im 45-Grad-Winkel ausgeführt. Als weiteres Sicherheitsfeature ist die oberste Treppenstufe jeweils gelb gekennzeichnet. Um zwei Plattformtreppen in Kombination miteinander verwenden zu können, werden sie über Spannhebel miteinander verbunden und die stirnseitigen Geländer abgesteckt. So steht dem Liebherr-Team mit wenigen Handgriffen eine beidseitige Treppe zur Verfügung. Über vier Lenkrollen lassen sich die Plattformtreppen und Arbeitsplattformen schnell und aus jeder Richtung an das jeweilige Kranfahrzeug heranfahren und standsicher positionieren. Die zentrale Feststellbremse lässt sich dabei ergonomisch mit dem Fuß bedienen.