Berlin (ABZ). – Pocket House, der nach eigenen Worten derzeitige Marktführer im digitalen Gebäude- und Quartiersmanagement aus Österreich, eröffnet einen zweiten Bürostandort in Berlin. Nach sieben Jahren Pocket House in Österreich und den ersten Projekten in Deutschland will Pocket House nun seine Produkte auch auf dem deutschen Immobilienmarkt anbieten.

Wollen Pocket House gemeinsam voranbringen: Simone Rongitsch (Geschäftsführerin der Pocket House GmbH, l.) und Esther Schwedler. Foto: Paul Bauer

Mit der Eröffnung des Berliner Büros hat sich Pocket House Esther Schwedler, gelernte Stadtplanerin mit Expertise an der Schnittstelle zwischen Standortaufbau, Objekt Betriebskonzeption und Verwertung, in die Firma geholt. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Simone Rongitsch wird sie Projekte und Kunden in Deutschland betreuen.

"Der deutsche Markt ist für uns ein logischer Schritt, da es zu Österreich in der Qualität, vom Betrieb und der Nutzung der Objekte sehr ähnlich ist. Uns war es wichtig, dass unsere neuen zukünftigen Kunden aus Deutschland betreut werden, damit sie dieselbe Qualität wie unsere österreichischen Kunden bekommen. Denn wir haben gelernt, dass eine enge gemeinsame Zusammenarbeit den größten Erfolg bei Standorten bringt", so Rongitsch. Schwedler soll das Team zur Umsetzung der Deutschland-Expansion ergänzen.

Sie hat nach eigener Aussage Stadtplanung in Hamburg, Melbourne und Berlin studiert. Beim Projektplaner Realace Berlin war sie zuletzt sechs Jahre Projektmanagerin in der Immobilien- und Innovationsproduktentwicklung.

Insgesamt seit 2018 im Berliner Plan-, Bau- und Immobilienmarkt berufstätig, hat sie Projekterfahrung im gesamten DACH-Raum gesammelt.

Ihre Expertise liegt nach eigenem Bekunden in der strategischen Beratung von Technologie- und Innovationsorten, herausragenden Office-Standorten und anspruchsvollen Mix-Used-Entwicklungen und den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzerinnen. So war sie bei der Transformation des ehemaligen Flughafen Tegel zur Urban Tech Republic beteiligt. Ebenso war sie involviert in die Arbeiten am Molkenmarkt Berlin, dem LXK Campus Berlin und dem neuen Gartenfeld beteiligt. 2024 wurde Schwedler mit dem MAT Award (Most Aspiring Talent Award) der Immobilienbranche ausgezeichnet. Pocket House wird weiterhin in Wien programmieren. Die Daten liegen in Deutschland und das Planungsteam verteilt sich zwischen Wien und Berlin. Angeboten wird in Deutschland wie in Österreich digitale Standortberatung, alle Pocket House-Produkte und Community Management. Die Pocket House GmbH wurde 2018 von Simone Rongitsch, Gernot Zechmeister und Christoph Kast gegründet. Investoren des Unternehmens sind die Schertler Holding und Porr Beteiligungen und Management GmbH. Seit diesem Jahr ist Pocket House auch in Deutschland mit einem Büro in der Hauptstadt Berlin vertreten.

Das interdisziplinäre Team aus Fachpersonen von Pocket House bietet digitale Produkte in Form eines Baukastensystems, das sich jeder Immobilie anpasst, an. Die Inhouse-Programmierung ermöglicht eine Umsetzung mit vielseitigen Features und einem hohen individuellen Anpassungsgrad. Zudem arbeitet Pocket House intensiv mit Drittleistern im Bereich digitaler Zutrittssysteme, digitaler Paketboxen, Smart Home und Carsharing zusammen.