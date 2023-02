Für eine zuverlässige Anbindung an das Gebäude bei gleichzeitig minimiertem Energieverlust und zur Vorbeugung gegen Feuchteschäden braucht es Lösungen, die sich durch eine hohe Tragfähigkeit auszeichnen und zugleich Wärmebrücken verhindern. Isopro 120, das tragende Wärmedämmelement der Produktmarke H-BAU Technik, sorgt für die thermische Trennung am Übergang zwischen Innen- und Außenbauteilen und garantiert zugleich eine kraftschlüssige Verbindung über die Dämmfuge hinweg.

Im Vergleich zum bewährten Vorgängermodell Isomaxx zeichnet sich Isopro 120 durch eine einfachere und damit effizientere Verarbeitung aus. Denn dank der im Drucklager verankerten Querkraftstäbe kann das Element nun einfach von oben in die Position zwischen Außenbauteil und Geschossdecke eingesetzt werden. Im Anschluss werden die jeweiligen Flächen wie gewohnt mit Beton verfüllt. "Mit der neuen Serie ist es darüber hinaus durch optimierte Materialien und Querschnitte gelungen, bei vergleichbarer Tragfähigkeit eine deutliche Verbesserung der Wärmedämmung zu erreichen", erklärt Stephan Klapperstück, der die Neuentwicklung als Produktmanager begleitet hat.

Um optimal auf unterschiedliche Anwendungsfälle und architektonische Anforderungen reagieren zu können, ist Isopro 120 in einer Vielzahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen erhältlich. Dazu zählen beispielsweise solche für über Eck gehende Balkone oder Attiken und Brüstungen. Noch individuellere Lösungen können in enger Zusammenarbeit mit der technischen Abteilung von PohlCon entwickelt werden.

Natürlich erfüllen die Elemente alle maßgeblichen Schutzdimensionen und verfügen auf Wunsch über eine durchgehende nicht brennbare Schicht. Den bauaufsichtlich geschuldeten Anforderungen an den Brandschutz, aber auch den Schallschutz wird die Serie gerecht. "Grundsätzlich ist für den Schallschutz bei Balkonen allerdings zu beachten, dass erhöhte Anforderungen nur in Verbindung mit einem entsprechenden Fußbodenaufbau erreicht werden können", so Klapperstück.