Denzlingen (ABZ). – Die Paul Becker GmbH (Becker) hat vor Kurzem erneut in ihren Maschinenpark investiert und Lkw-Arbeitsbühnen von Bronto Skylift mit 56 beziehungsweise 70 Metern Arbeitshöhe in ihr Portfolio aufgenommen. Dabei handelt es sich um die Modelle S 56 XR und S 70 XR.

Bei der Übergabe waren dabei (v. l.): Harald Becker (Geschäftsführer bei Becker), Dominik Keller (Area Manager Europe bei Bronto Skylift), Vanessa Binz (Geschäftsführerin bei Becker) und Steffen Noack (Technischer Leiter bei Becker). Foto: Paul Becker

Becker gehört nun laut eigenen Angaben mit zu den ersten Vermietern von Arbeitsbühnen des finnischen Herstellers in diesen Höhenbereichen in Deutschland. Bronto Skylift agiert weltweit seit mehr als 50 Jahren und ist vor allem durch seine Feuerwehrarbeitsbühnen bekannt.

Die Maschinen konnte Becker auf der bauma 2022 in München sehen und testen. Schon dort hätten die hohe Qualität der Lkw-Arbeitsbühnen und der angebotene Service überzeugt. Der besondere Service von Bronto Skylift habe sich vor allem in der Übergabe und persönlichen Einweisung gezeigt. Durch die schnelle Verfügbarkeit konnten die Arbeitsbühnen bereits Anfang Dezember 2022 in die Vermietung gehen.

Mit 56 und 70 Metern Arbeitshöhe ergänzen die Varianten S 56 XR und S 70 XR den Fuhrpark perfekt und bieten für große, fordernde Projekte die richtigen Maschinen, versichert der Hersteller. Besonders CAN-BUS-Ansteuerung und die direkte mobile Fernwartung zeichnen die Arbeitsbühnen aus.

Die Reichweite und Höhe in Abhängigkeit der Last und der derzeitigen Abstützung können direkt am Display der Bodensteuerung dargestellt werden. So ist ein unnötiges Probeanfahren der Position nicht mehr notwendig. Darüber hinaus besitzen die Bronto Skylift S 70 XR und S 56 XR eine Lasthebevorrichtung am Korb sowie eine hydraulische 400-Kilogramm-Seilwinde und eine zusätzliche Kranarmerweiterungsvorbereitung am Teleskopkopf, die eine Zugkraft bis 1,2 Tonnen per elektrischen Kettenzug ermöglichen.

Bundesweit vermietet Becker derzeit rund 2000 Maschinen und gilt laut Aussage der Verantwortlichen besonders im Bereich der Lkw-Arbeitsbühnen – mit mehr als 40 Metern und mit Bedienung – als Spezialist.

Die Maschinen von Bronto Skylift können jetzt neben anderen Arbeitsbühnen und Staplern bei Becker angemietet werden. Im Online-Mietprogramm finden Interessierte alle Stapler und Arbeitsbühnen.