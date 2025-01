Die Bauwirtschaft hat in den letzten Monaten ihre Leistungsfähigkeit auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld unter Beweis gestellt. Und das war keine leichte Aufgabe, denn die aktuellen Rahmenbedingungen sind nicht vorteilhaft, was sich in der Höhe der Auftragseingänge und der Anzahl der Baugenehmigungen widerspiegelt. Es gibt allerdings weiterhin Wachstum in bestimmten Bereichen wie dem Infrastrukturbau, an dem wir als Hünnebeck partizipieren.

Martin von Lom, Managing Director der Hünnebeck Deutschland. Foto: Hünnbeck

Als vorteilhaft kann sich die vorgezogene Bundestagswahl erweisen, denn nach erfolgter Regierungsbildung sollte schnell wieder eine Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit hergestellt sein, die das Marktumfeld verbessert und Rückenwind gibt.

Unser breites Produkt- und Serviceangebot ermöglicht es uns, in den Segmenten stärker zu wachsen, in denen eine hohe Nachfrage besteht – zum Beispiel im Infrastrukturbau. Die erforderliche Erneuerung der oft maroden Infrastrukturlandschaft muss erfolgen und erfolgt auch, wenngleich die hohe Staatsverschuldung in Europa und langwierige Genehmigungsverfahren Grenzen beim Tempo setzen. Wir sehen viele interessante Projekte und sind zuversichtlich, unseren Baukunden ein kompetenter Partner bei der erfolgreichen Umsetzung zu sein. Der Hochhausbau ist im Zuge der rückläufigen Baukonjunktur etwas zurück gegangen, wird aber mit niedriger werdenden Zinsen und Materialkosten wieder deutlich an Fahrt gewinnen.

Den Mehrwert, den das für die Kunden schafft, zeigen Großprojekte wie der Bau der A3 Steigerwaldautobahn und der Rader Hochbrücke, um nur zwei Beispiele zu nennen. Unsere neu entwickelte Selbstkletterschalung SCF 60 kommt nicht nur hier mit großem Erfolg zum Einsatz, sondern auch beim Bau des Estrel Towers in Berlin, bei dem wir unsere funktionalen Lösungen für den Hochhausbau einsetzen.

Mit unseren Lösungen, die für mehr Effizienz und mehr Sicherheit sorgen, und den Produktausweitungen in Richtung Infrastruktur und auch Hochhausbau haben wir ins Schwarze getroffen. Die Kundenakzeptanz ist hoch und gibt uns das Gefühl, auf dem richtigen Wege zu sein. Daneben rücken neue Marktsegmente im Bereich Industrie und erneuerbare Energien in den Fokus, die wir Hünnebeck-seitig, aber auch im Zusammenspiel mit unserer Schwestergesellschaft Brand Energy & Infrastructure Services adressieren.

Positive Impulse versprechen wir uns definitiv von der bauma, ein Ereignis, auf das wir uns schon sehr freuen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Neben der Schalungstechnik werden wir in diesem Jahr Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich Höhenzugangstechnik vorstellen und damit unser Angebot deutlich erweitern, um unseren Kunden noch mehr zu bieten gemäß unserem Motto: "More Safety – More Productivity". Unsere integrierten Lösungen aus einer Hand helfen, Komplexität, Zeitaufwand und Kosten zu reduzieren und bieten den Kunden einen großen Mehrwert. Sicherlich werden wir im Rahmen der bauma viele spannende Gespräche mit unseren Kunden im In- und Ausland führen können – wie immer ein Branchenhighlight.

Dass wir unseren Kunden immer wieder neue und produktive Lösungen und Dienstleistungen bieten können, verdanken wir zweifelsohne der Zugehörigkeit Hünnebecks zum BrandSafway Konzern, der kontinuierliche Investitionen unterstützt: in die Entwicklung produktiver und sicherer Produkte, in die Implementierung digitaler Lösungen, in neue Standorte und die Entwicklung bestehender Standorte und nicht zuletzt in den Ausbau des Sonderschalungsbereichs, der für den Infrastrukturbau unerlässlich ist. Darüber hinaus können wir auf die personellen Ressourcen und das Knowhow des Konzerns zurückgreifen, was uns eine hohe Flexibilität gibt, die wir zum Wohl unserer Kunden nutzen. Im Verbund mit den Schwestergesellschaften von BrandSafway können wir auch Montageleistungen, zum Beispiel von Traggerüstsystemen, anbieten. Damit helfen wir, personelle Engpässe bei unseren Kunden zu überbrücken, die es auch nach dem Wegfall von 15.000 Arbeitsplätzen in der Baubranche im Jahr 2024 noch geben wird.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kunden bedanken, die uns auch im Jahr 2024 ihr Vertrauen geschenkt haben. Ein Dank geht ebenfalls an unsere langjährigen Lieferanten, mit denen wir auch in volatilen Zeiten gemeinsam etwas bewegen können. Und ich danke dem gesamten Hünnebeck-Team, das jeden Tag vor Ort sein Bestes gibt, um Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen. Gemeinsam werden wir auch in 2025 tolle Projekte realisieren.