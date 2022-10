Mittels einer Fundamentplatte mit Einschub, passend zum vorhandenen Schornsteinquerschnitt, einer Reinigungsöffnung und dem Mündungsabschluss wurde der Top Clean Outside auf der universellen Grundplatte montiert. Foto: Poujoulat Deutschland

In der Heizperiode erhitzen sich wieder mal die Gemüter bei Diskussionen um die wirkungsvollsten und umweltverträglichsten Wärmeenergiequellen. Sehr oft wird über dicke Luft und die Produktion von Feinstaub beim Heizen mit Holz als Negativaspekte in die Waagschale geworfen. Diese Bedenken und dieser Mythos sind heute nicht mehr zeitgemäß, zumindest dann, wenn ein moderner Feinstaubfilter wie beispielsweise der Top Clean von Poujoulat zum Einsatz kommt.

Das System Top Clean Outside wurde so entwickelt, dass es bei (fast) allen Schornsteinvarianten nachgerüstet werden kann. So ist die Nachrüstung möglich bei gemauerten, quadratischen oder rechteckigen Schornsteinen mit und ohne vorhandenem Sanierungsrohr. Der Lieferumfang für die Nachrüstung besteht aus einem Elektrofilterkasten mit einem Temperaturfühler, einem Gehäuse aus Edelstahl, einer 1,6 m langen Elektrode, einer Befestigungsplatte, vier Befestigungswinkeln und einem Schutzring.

Beim Schornsteinneubau wird ganz einfach der komplette Top Clean Outside als kompakte Einheit auf die Schornsteinmündung aufgesetzt. Dank der äußert flexiblen und robusten Diode ist die Schornsteinreinigung mit dem Stoßbesen und der Kehrleine weiterhin problemlos möglich. Für die Wartung des Filters lässt sich das Gehäuse mit wenigen Handgriffen entfernen und die Filtereinheit bei Bedarf demontieren.

Das System Top Clean Outside hat vom DIBt die Zulassungsnummer Z-7.4-3451 erhalten und ist zugelassen in den Ländern Deutschland, Schweiz, Italien, Litauen und Frankreich. Zugelassen ist das Filtersystem Top Clean bis zu einer Heizleistung von 40 kW, für die Festbrennstoffmaterialien Stückholz, Pellets und Hackschnitzel.