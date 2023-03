Der SmartHolder Steckschlüssel Satz 2300SH-1 ist ein 39-teiliger Werkzeughalter. Foto: Hazet

Die 1⁄4"-Vollstahlknarre wurde von den Remscheider Entwicklern nach eigenen Angaben komplett neu konzipiert. Sie ist nur 90 mm kurz, verfügt über 60 Zähne, die einen Betätigungswinkel von 6° ermöglichen. Damit lässt sich laut Hazet auch unter beengten Platzverhältnissen unproblematisch arbeiten.



Der stylische SmartHolder ist nach Aussage des Herstellers praktisch, extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum ausgestattet und das bei bester Übersicht.

Er passe in nahezu jede Tasche und sei sehr gut geeignet für alle kleineren und schnell durchzuführenden Schraubarbeiten, also immer dann, wenn es mal "eben was zu Schrauben" gibt.

Die langlebige, robuste Drehverriegelung des Smartholders soll für einen festen Sitz und sofortigen Zugriff der Steckschlüssel sorgen. Im arretierten Zustand sind die Einsätze sicher fixiert; ein Herausfallen ist jetzt unmöglich. Zur Entnahme dreht man sie nach links und zieht sie dann nach oben ab. Betätigt man den seitlich angebrachten Druckknopf, aktiviert man die Aufstellfunktion des Bit Magazins. Die beiden Bit Leisten drücken sich gegenseitig voneinander ab, sodass man jederzeit auf alle Bits zugreifen kann. Dazu gibt es eine zusätzliche, wie der Hersteller sie nennt, "Werkzeuggarage".

Dort ist die Umschaltknarre und der 1⁄4"-Bit-Halter fixiert. Durch einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge stellen sich diese auf und können entnommen werden.

Der Satz beinhaltet einen 1⁄4"-Bit-Adapter sowie einen Adapter mit einem 1⁄4"-Außenvierkant als Abtrieb für die Steckschlüsseleinsätze und 1⁄4"-Sechskantantrieb zur Knarrenbetätigung. Der 1⁄4"-Bit-Adapter eignet sich laut Hazet dazu, die enthaltenen Bits in eine Bohrmaschine einzuspannen.

Im Halter sind 18 kurze (25 mm) sowie elf lange Bits (50 mm) enthalten. Das gewünschte Schraubprofil lässt sich durch den Hazet-Farbcode auffinden. Alle Bits sind für den Einsatz in einem Schlagbohrschrauber geeignet.