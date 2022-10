Predatore PX Schaufelseparatoren für Trägergeräte der Kompaktklasse von 1,5 bis 14 t sind laut Hersteller perfekt für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, im Agrarwesen sowie auf kleineren Kabel- und Rohrverlegebaustellen. Foto: Predatore Machines

Das Team von Predatore Machines verfügt nach eigener Aussage bereits über mehr als 15 Jahre professionelle Erfahrung in der Bodenbehandlung/-verdichtung und Materialaufbereitung. Der Anspruch der Predatore-Produktpalette lautet: Aus Abfallmaterial wiederverwertbaren Rohstoff herzustellen und gleichzeitig die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der Arbeitsprozesse zu optimieren.

Darüber hinaus werden durch die Wiederverwertung von Abfallmaterial direkt auf der Baustelle nicht nur Ressourcen geschont. Es wird laut Predatore auch eine weitestgehende Unabhängigkeit von Zulieferern erreicht. Außerdem werden Transportwege minimiert und Emissionen reduziert.

Mit ihrer Anbaugerätetechnologie wendet sich Predatore Machines an das Baugewerbe, den Garten- und Landschaftsbau, die Recyclingbranche sowie die Industrie.

Driller Kernbohrgeräte



Zur Produktpalette gehören neben Predatore Schaufelseparatoren, Crushern, Anbauverdichtern, auch Driller Kernbohrgeräte, hydraulische und mechanische Rohrgreifer, diverse Anbaugeräte und Hebezeuge vom Verbau- bis zum Schachtgreifer sowie OilQuick Schnellwechselsysteme. Predatore Schaufelseparatoren bieten nach Aussage des Herstellers nicht nur Mobilität, Flexibilität und Multifunktionalität, sondern darüber maximalen Durchsatz und erstklassige Endprodukt.

Die eigens für Predatore Machines neu entwickelte PP-Serie bietet nach Angaben des Herstellers darüber hinaus ein enormes Volumen. Robust und mit verstärktem Schaufelrahmen würden die Schaufelseparatoren der PP-Serie selbst anspruchsvolle Arbeitseinsätze schnell und zuverlässig erledigen. Dank umfangreicher Konfigurationsmöglichkeiten kann laut Predatore jeder Separator individuell auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt werden.

Sieben, brechen, belüften, trennen, sortieren oder verladen, die Maschinen erledigen mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang und verarbeiten vom Abfallboden bis zu leichtem Bauschutt fast alles, was ihnen zugeführt wird. So wird aus Abfallboden hochwertiger wiederverwertbarer Baustoff, der direkt auf der Baustelle erzeugt und wiederverarbeitet werden kann.



Mit Predatore Driller Kernbohrgeräte für Trägergeräte von 2 bis 40 t lassen sich nach Herstellerangaben einfach und schnell hochpräzise Kernbohrungen ausführen. Foto: Predatore Machines

Sei es zum Einarbeiten von Bindemitteln oder anderen Zuschlagstoffen, zum Absieben von Störstoffen wie Steine, Äste und Wurzeln oder zum Belüften von Kompost – die multifunktionalen Anbaugeräte überzeugen nach Herstellerangaben durch enorme Leistung, hohen Durchsatz und ein hochwertiges Endprodukt. Weitere Vorteile seien, dass nicht nur unsere Ressourcen geschont werden, die Aufbereitung von Abfallmaterial direkt auf der Baustelle sorgt gleichzeitig für maximale Unabhängigkeit von Zulieferern, bewirkt eine höhere Auslastung der Trägergeräte und reduziert die Transport- und Deponiekosten.

Arbeitsgeräte zum Sieben von Mutterboden



Die neue Produktlinie Predatore PP Schaufelseparatoren für Trägergeräte wie Bagger von 16 bis 45 t sowie Radlader von 8 bis 24 t wurden eigens für Predatore Machines neu entwickelt. Die Maschinen vereinen die Erfahrung zahlreicher Jahre in der Schaufelsepartoren-Technik und deren Anwendung mit neuester Technologie sowie aktuellen Kundenanforderungen. So sei eine Separatoren-Generation entstanden, die ein enormes Volumen bietet, jeder Rahmen für höchste Anwendungsansprüche punkte bereits mit einer Rahmenverstärkung und die Maschinen seien dennoch mit einem angepassten Eigengewicht mit einer Vielzahl von Trägergeräten kompatibel.

Sieblinien zwischen 10 und 80 Millimeter



Standardmäßig in HD-Ausführung (=verstärkter Rahmen) verarbeiten die Schaufelseparatoren zahlreiche organische und mineralischen Abfälle zu wiederverwertbarem Rohstoff. Ihr enormes Volumen, das durch eine Schaufelerhöhung zusätzlich vergrößert wird, ist nach Aussage des Herstellers ein weiteres Ausstattungsplus der Predatore PP-Serie. Erhältlich sind die Schaufelseparatoren der neuen PP-Serie in Sieblinien zwischen 10 und 80 mm sowie mit X75 oder X100 Stabilisierungswellen.

Predatore Xcentric Crusher für Bagger von 8 bis 38 t sind laut Predatore Hochleistungsgeräte zum Brechen und Recyceln von Beton, Kalkstein und zahlreicher weitere Materialien. Auch unter härtesten Arbeitsbedingungen würden die soliden und langlebigen Cusher höchsten Beanspruchungen standhalten. Die Vielseitigkeit der mobilen Brecherschaufeln ermögliche den Einsatz für zahlreiche Anwendungen. Die Abbruchmaterialien können direkt vor Ort wiederverwertet werden, wodurch die Transportkosten gesenkt und die Umwelt geschont werden.

Predatore ist auf dem Freigelände Nord unter der Bezeichnung FN.1021/4 auf der bauma 2022 zu finden.