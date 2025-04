Die Schaufelseparatoren der PP, PS und PX Serien bedienen Trägergeräte wie Bagger, Radlader und Traktoren von 1,5 bis 38 t. Foto: Predatore Machines

Das engagierte Team der Predatore Machines GmbH mit Sitz in Bünde verfügt bereits über mehr als 20 Jahre professionelle Erfahrung in der Bodenbehandlung/-verdichtung und Materialaufbereitung. Der Anspruch der Predatore-Produktpalette lautet: Aus Abfallmaterial wiederverwertbaren Rohstoff herzustellen und gleichzeitig die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der Arbeitsprozesse zu optimieren. Darüber hinaus werden durch die Wiederverwertung von Abfallmaterial direkt auf der Baustelle nicht nur Ressourcen geschont, sondern es wird eine weitestgehende Unabhängigkeit von Zulieferern erreicht, Transportwege werden minimiert und Emissionen reduziert, heißt es von Unternehmensseite.

Mit ihrer innovativen Anbaugerätetechnologie wendet sich die Predatore Machines GmbH an das Baugewerbe, den Garten- und Landschaftsbau, die Recyclingbranche sowie die Industrie. Zur Produktpalette gehören neben Schaufelseparatoren, Crushern, Anbauverdichtern, auch Driller Kernbohrgeräte, hydraulische und mechanische Rohrgreifer, diverse Abbruch- und Hebezeuge vom Pulverisierer, aber auch Schachtgreifer sowie OilQuick Schnellwechselsysteme u. v. m. Neben Beratung, Verkauf, Einweisung, Ersatzteil-, Wartungs- und Reparaturservice, Technical Support sowie Schulungen und Seminaren bietet die Predatore Machines GmbH auch einen umfangreichen Mietpark, der eine große Bandbreite an Anbaugeräten inklusive aller gängigen Adaptionen vorhält.

Auch in diesem Jahr präsentiert die Predatore Machines GmbH ihre breite Produktpalette live und im realen Arbeitseinsatz auf ihrem Demoflächen- Stand FN.1018/10. Hier werden vom Schaufelseparator bis zum Driller Hochleistungsanbaugeräte für Trägergeräte von 1,5 bis 60 t in regelmäßig stattfindenden Demos in den Arbeitseinsatz gehen.

Zu den Neuvorstellungen in diesem Jahr gehören die neue

Siebtechnik der PX-Serie

MCB (Mine Clearance Bucket) Schaufelseparator-Serie für die Kampfmittelräumung

Hydrofix Variante Light – hydraulischer Rohrgreifer für Trägergeräte der Kompaktklasse

Ebenfalls auf der bauma zu sehen sind die Schaufelseparatoren der PP, PS und PX Serien. Sie bedienen Trägergeräte wie Bagger, Radlader und Traktoren von 1,5 bis 38 t. Dank umfangreicher Konfigurationsmöglichkeiten kann jeder Separator individuell auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt werden, informiert der Hersteller.

Angebaut an einen Bagger, Radlader oder Traktor, rüstet ein Predatore Schaufelseparator jedes Trägergerät zur mobilen Verarbeitungsanlage auf. Sieben, brechen, belüften, trennen, sortieren oder verladen, die Maschinen erledigen mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang und verarbeiten vom Abfallboden bis zu leichtem Bauschutt fast alles, was ihnen zugeführt wird. So wird aus Abfallboden hochwertiger wiederverwertbarer Baustoff, der direkt auf der Baustelle erzeugt und wiederverarbeitet werden kann, sei es zum Einarbeiten von Bindemitteln oder anderen Zuschlagstoffen, Absieben von Störstoffen wie Steinen, Ästen, Wurzeln etc. oder zum Belüften von Kompost. Die multifunktionalen Anbaugeräte überzeugen durch enorme Leistung, hohen Durchsatz und ein hochwertiges Endprodukt. Weitere Vorteile sind, dass nicht nur unsere Ressourcen geschont werden. Die Aufbereitung von Abfallmaterial direkt auf der Baustelle sorgt gleichzeitig für maximale Unabhängigkeit von Zulieferern, bewirkt eine höhere Auslastung der Trägergeräte und reduziert die Transport- und Deponiekosten.

Predatore Xcentric Crusher, für Bagger von 8 bis 38 t, sind nach Unternehmensangaben Hochleistungsgeräte zum Brechen und Recyceln von Beton, Kalkstein und zahlreicher weitere Materialien. Auch unter härtesten Arbeitsbedingungen halten die soliden Cusher hohen Beanspruchungen stand. Die Vielseitigkeit der mobilen Brecherschaufeln ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen.

Predatore Proline Anbauverdichter, für Bagger von 1,5 bis 60 t, wurden von Profis für Profis entwickelt und jahrelang im täglichen Einsatz erprobt. Ihr breites Einsatzspektrum macht sie zu echten Allroundern, die einfach in der Bedienung sind und eine gleichmäßige und qualitativ Verdichtungsleistung garantieren. Predatore Driller Kernbohrgeräte, für Trägergeräte von 2 bis 40 t, können laut Hersteller einfach und schnell hochpräzise Kernbohrungen ausführen.

Der vollautomatische, hydraulische Driller biete innovative Kernbohrtechnik für den Tief-, Straßen- und Kanalbau, die eine bis zu dreimal höhere Leistung als manuell ausgeführte Bohrungen erziele. Die erprobte Technologie ermöglicht exaktes und abgasfreies Bohren auf allen Ebenen. Sie ist einfach zu bedienen und wartungsarm, heißt es weiter.

Die Produktlinien der Predatore SchachtFIX-Serien bestechen nach Unternehmensangaben durch Funktionalität, Robustheit und Flexibilität. Sie sorgen darüber hinaus für eine höhere Auslastung der Trägergeräte, mehr Sicherheit und eine schnellere Baustellenabwicklung.