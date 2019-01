Wasungen (ABZ). – Die konstruktiven und funktionalen Eigenschaften der bewährten Prefa Sidings für die Fassade sind um neue Facetten reicher. Mit den neuen Siding.X bringt Prefa das vielfältige und optisch wandelbare Oberflächendesign der Fassadenpaneele FX.12 auch auf die bisher glatten Sidings. Zu sehen sind die neuen Designpaneele auf der Bau in München (14. bis 19. Januar 2019 in München) in Halle B2 / Stand 409. Die Qual der Wahl zwischen dem ästhetisch anspruchsvollen, unregelmäßig gekanteten und je nach Lichteinfall immer neue Optik präsentierenden Fassadenpaneelen FX.12 und den bewährten, intelligenten, aber bisher glatten Sidings erspart jetzt eine Prefa Designinnovation. Der Trendsetter für Dach- und Fassaden-Aluminiumprodukte bringt mit Siding.X die Vorteile beider Produkte unter einen Hut und auf die Fassade.

FX.12-Paneele und Sidings von Prefa sind „Hero Products“ in der Palette der Prefa Aluminium-Elemente für intelligente und optisch ansprechende Lösungen von Gebäudefassaden. Das Beste beider Produkte vereine jetzt das Siding.X. Es bereichere die funktionellen und konstruktiv hervorragenden Lösungen der Sidings um die unverwechselbare, unregelmäßige sowie Lichteinfall und Umgebung widerspiegelnde Optik der Paneele, so das Unternehmen. Das charakterstarke Fassadenbild der FX.12- Fassadenpaneele, das durch Längs- und Querkantung der Oberfläche ein besonders futuristisches und – je nach Perspektive – optisch anders interessantes, lebendiges Fassadendesign ermöglichte, findet sich mit der Innovation jetzt auch auf dem Siding.X.

Mit der von den Paneelen her bekannten unregelmäßigen Oberflächengestaltung der X-Innovation bekommt jetzt auch das Produkt Siding, das, in einfacher Montage, auf Alu- oder Holzunterkonstruktionen geschraubt werden kann, einen eXtravaganten und unverwechselbaren Charakter. Siding.X verleiht so, egal ob vertikal mit Schattenfuge, horizontal im wilden, individuellen oder Kreuzverband verlegt, auch der Sidingfassade mehr Leben, eine optisch spannende Oberfläche und das Prädikat „Unikat“.

Die Farbpalette der Siding.X umfasst bewährte und bekannte Prefa-Farben und zusätzlich ein neues P.10 schwarz. Natürlich sind Baubreiten und Farben von Siding.X individuell kombinierbar. Das gibt der Siding.X-Fassade einen zusätzlichen Kick. Neu ist auch eine Siding.X-Sonderbaubreite von 400 mm, die erst durch die Verkantung des 1 mm starken Sidingmaterials à la Paneel möglich wurde.

Damit sind die vielfältigen Fassadengestaltungsmöglichkeiten mit Prefa Sidings um eine ausdrucksstarke, unverwechselbare und flächenbelebende Gebäudeoptik-Facette reicher. Mit dem Siding.X von PREFA können kreative, anspruchsvolle Design- Fassadenträume jetzt noch zusätzlich belebt und individualisiert werden.