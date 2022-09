Kalenborn-Scheuern (ABZ). – Vor Kurzem hat die Premosys GmbH Richtfest gefeiert. Erst 2017 hatte das expandierende Unternehmen seinen modernen und überaus nachhaltigen Neubau in Kalenborn-Scheuern bezogen, nur fünf Jahre später baut Premosys wieder: In einem zweiten Bauabschnitt wird ein weiteres, hocheffizientes KfW-55-Gebäude an das bestehende Technologiezentrum angedockt.