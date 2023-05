Ob unter einer Brücke, einem Fluss, im Naturschutzgebiet, auf einem Industriegelände oder wie hier unter einer Zufahrtsstraße zu einem Bahnhof in Dänemark: Der Primus Liner ist für vielfältige Einsatzbereiche geeignet. Foto: Rädlinger primus line

Das differenzierte Produktportfolio zeigt die Rädlinger primus line GmbH an ihrem Messetand auf der RO-KA-TECH. Die Lösungen sind auf Kunden aus dem Wasser-, Öl- und Gasbereich zugeschnitten.

Eine Sanierung mit Primus Line ist in jedem Fall ein Upgrade:

Primus Line verlängert die Lebensdauer der sanierten Leitung laut Hersteller um mindestens 50 Jahre, nimmt den Innendruck vollständig auf, ist dank seiner Flexibilität bogengängig und erlaubt – wo gewünscht – eine gezielte Querschnittsreduzierung oder eine Erhöhung der Druckstufe.

Wie fühlt sich so ein Liner überhaupt an? Interessierte können es am Primus Line Stand herausfinden: Anfassen ist ausdrücklich erlaubt! Foto: Rädlinger primus line

Als grabenloses System benötigt Primus Line nur kleine Baugruben. Der geringe Maschineneinsatz, die minimalen Eingriffe in die Umgebung, die kurzen Installationszeiten und die schnelle Wiederinbetriebnahme schonen die Umwelt.

Die Primus Line Technologie wurde nach Unternehmensangaben bereits in mehr als 1500 Projekten weltweit eingesetzt, die meisten davon im Wassersektor. Primus Line ist in mehr als 20 Ländern der Welt für Trinkwasseranwendungen zertifiziert. Größere Auswirkungen als defekte Trinkwasserleitungen haben allerdings undichte Abwasserleitungen. Das austretende Abwasser belastet die Umwelt und kann erhebliche Folgekosten nach sich ziehen. Deshalb richtet sich das Informations- und Beratungsangebot auf der RO-KA-TECH speziell auch an Betreiber von Abwassersystemen. Abwasserdruckleitungen sind im Sanierungsfall meist nur schwer und nur für kurze Zeit außer Betrieb zu nehmen. Ein grabenloses Rohrsanierungssystem wie Primus Line ist daher eine passgenaue und dauerhafte Lösung.

Wie schon auf der letzten großen Messe im vergangenen Jahr spielt das haptische Erleben der Produkte auf dem Primus Line Stand eine zentrale Rolle. Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. Eine Demo-Baustelle zeigt dem Publikum außerdem, wie der Linereinzug funktioniert.

Das Messeteam freut sich auf ein Wiedersehen und einen regen Austausch mit den Kunden. Gerne besprechen die technischen Experten und regionalen Ansprechpartner auch anstehende Sanierungsprojekte oder Einsatzszenarien für das individuelle Upgrade.

Primus Line auf der RO-KA-TECH: Halle 8-9, Standnummer H8/C02.