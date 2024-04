Fensterbach (ABZ). – Heiße Sommertage sind insbesondere in der Großstadt schwer zu ertragen. Städte und Kommunen suchen neue Klimakonzepte, die den öffentlichen Raum auch in Hitzesommern lebenswert erhalten. Hier kommt der GDM.KLIMASTEIN ins Spiel, als proaktiver Pflasterbelag, der Flächen befestigt, ohne sie zu versiegeln, erklärt der Hersteller Godelmann.

Lebenswerte Innenstädte: Mit dem GDM.KLIMASTEIN lassen sich Flächen befestigen, ohne sie zu versiegeln, teilt der Hersteller mit. Abb.: Godelmann

Der weltweit erste dreischichtig aufgebaute Pflasterstein könne maßgeblich zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen. Er verhindert Überflutungen, führt das Regenwasser Bäumen und Grundwasser zu und kühlt aktiv überhitzte Städte.

Die Auswirkungen von kontinuierlicher Flächenversiegelung zeigen sich immer deutlicher in Fom von Überschwemmungen, Überhitzung und schlechter Luft, insbesondere in der Stadt. Umso wichtiger werden ganzheitliche Klimaschutzkonzepte, bei denen bebaute und befestigte Flächen ihren Beitrag für ein positives Stadtklima leisten. Hier spielt die Entwicklung von innovativen ökologischen Baustoffen zunehmend eine wichtige Rolle.

Dieser Aufgabe hat sich Godelmann, Hersteller von Betonsteinlösungen, gestellt. Für das Unternehmen aus dem bayerischen Fensterbach ist Nachhaltigkeit einer der Kernwerte, dem vor allem bei der Entwicklung neuer Produkte höchste Priorität eingeräumt wird. Seit mehr als 40 Jahren forscht Godelmann an ökologischen Flächensystemen zur Entsiegelung von Flächen und der Aufrechterhaltung des natürlichen Wasserkreislaufs. Kürzlich stellten die Stein-Erfinder aus der Oberpfalz die neueste Generation ökologischer Pflastersteine vor: Den GDM.KLIMASTEIN.

Dreischichtiger Aufbau



Mit dem GDM.KLIMASTEIN erhalten befestigte Flächen Eigenschaften, die bislang undenkbar schienen "Klimaschutz ist so wichtig für unsere Zukunft wie nichts anderes – und wir bereiten den Boden dafür", so Bernhard Godelmann. "Mit dem GDM.KLIMASTEIN erhalten befestigte Flächen klimafreundliche Eigenschaften, die bislang undenkbar schienen. Als jüngster Evolutionsschritt bei Godelmann vereint diese Weltneuheit unsere umfassende Expertise zu Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit in einem Produkt."

Anders als herkömmliche Pflasterbeläge besteht der GDM.KLIMASTEIN nicht aus zwei Schichten. Die Innovation verbirgt sich in seinem dreischichtigen Aufbau. Die Vorsatzschicht des GDM.KLIMASTEIN funktioniert als Katalysator-Schicht, die Wärmeeinstrahlung reflektiert, Lärmemissionen reduziert und Luftschadstoffe neutralisiert. Durch die Fugen gelangt das Regenwasser gefiltert ins Erdreich und vor allem in die Speicher-Schicht, dem Kernbereich des Pflastersteins: Dank der offenporigen Gestaltung kann dieser wie ein Schwamm große Mengen Regenwasser aufnehmen, um diese zeitverzögert wieder an die Umgebungsluft abzugeben.

Hohe Verdunstungsrate



Die dritte Schicht ist die Kapillar-Schicht, feinporig und weniger durchlässig, wodurch mehr Feuchtigkeit eingespeichert wird und das Wasser im Stein bleibt. Der Effekt: Der Bodenbelag erzielt eine ähnlich hohe Verdunstungsrate wie eine Wiese. Die Evaporation kühlt das Mikroklima in der Stadt, der Stein verhindert durch die Versickerungsleistung bei Starkregenereignissen aktiv Überflutungen und ist in der Lage Niederschlagsabflüsse flächendeckend zu reinigen. Das gereinigte Regenwasser wird Bäumen und dem Grundwasser zugeführt, gleichzeitig wird der Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser verhindert.

Das Stadtplanungskonzept Schwammstadt sieht vor, Niederschlagswasser dort zwischenzuspeichern, wo es fällt. Der natürliche Wasserkreislauf soll damit erhalten werden. "Die Zukunft der nachhaltigen Stadtentwässerung hat begonnen, und sie liegt nicht mehr unsichtbar unter der Oberfläche, sondern ist sichtbar attraktiv und höchst innovativ", so Bernhard Godelmann. Mit dem GDM.KLIMASTEIN können Funktionsflächen verkehrsfähig befestigt werden, ohne dass der Boden dabei versiegelt wird.

Mit diesem völlig neu gedachten Flächenbelagssystem bietet Godelmann eine zukunftsweisende Lösung an, um bebaute und befestigte Flächen klimaresilient zu gestalten. "Der GDM.KLIMASTEIN gibt neue Antworten auf die drängendsten Fragen und ist ein elementarer Baustein für das Konzept der Schwammstadt. Mit ihm kann der Boden als natürliche Ressource zurückgewonnen werden", fasst Geschäftsführer Bernhard Godelmann die Vorteile des GDM.KLIMASTEIN zusammen.