Die elektro-hydraulische Steuerung der HVZ-PAVERTRON sorgt laut Hersteller für eine hohe Geschwindigkeit und Präzision. Foto: Probst

Die HVZ-PAVERTRON wurde entwickelt, um den Verlegeprozess deutlich zu beschleunigen und gleichzeitig höchste Präzision zu gewährleisten. Dank ihrer intelligenten Steuerung verkürzt sich ein kompletter Zangenzyklus auf nur 4,5 Sekunden. So können unter optimalen Bedingungen bis zu 700 m² Pflasterfläche pro Tag verlegt werden – ein bedeutender Fortschritt für mehr Effizienz im täglichen Baustelleneinsatz.

Die elektro-hydraulische Steuerung der HVZ-PAVERTRON sorgt laut Hersteller für eine hohe Geschwindigkeit und Präzision. Die elektronische Steuerung übernimmt die "Intelligenz" des Systems, während der Antrieb hydraulisch bleibt. Zehn Programme stehen zur Auswahl und decken die unterschiedlichsten Anforderungen ab, um für jede Herausforderung gewappnet zu sein.

"Die Programmauswahl erfolgt direkt an der Zange über das intuitive Farbdisplay oder mit der optionalen Fernbedienung bequem aus der Kabine des Baggers heraus", erklärt Richard Gärtner, Entwicklungsleiter bei Probst. Das Standard-Programm beschreibt den Standardablauf eines vollen Verlegezyklus. Mit dem Standard-Programm und der mechanischen Booster-Funktion reduziert sich ein voller Zangenablauf auf nur 4,5 Sekunden. Ein weiteres Highlight ist das patentierte Kalibrierprogramm. Es passt die Zange an das Trägergerät an – für eine maximal mögliche Zangengeschwindigkeit und um ein fließendes Umschalten der vielen Bewegungen zu erreichen.

Auf der Baustelle zählen Robustheit und Sicherheit. Die optimierte Konstruktion der HVZ-PAVERTRON von Probst spart mit ihrer optimierten Konstruktion an Gewicht, ohne dabei aber an Stabilität zu verlieren. Die integrierte Überlastsicherung schützt die Zange vor Schäden, die beispielsweise durch zu hohen Druck entstehen können.

"So können wir eine lange Lebensdauer der HVZ-PAVERTRON selbst unter härtesten Baustellenbedingungen gewährleisten", erklärt Matthias Muhl, Versuchsleiter von Probst. Für die maximale Sicherzeit im Einsatz zeigt eine Signallampe verschiedene Zustände der Zange an, sodass der Fahrer beispielsweise weiß, ob die Steinlage sicher gegriffen wurde. Klappbare Handgriffe erleichtern das Anlegen an engen Stellen wie Hauswänden und dienen gleichzeitig als Auflage für die Baggeraufhängung. Die HVZ-PAVERTRON ist das Multitalent zum maschinellen Verlegen unterschiedlichster Steinformationen mit dem Bagger.

Für zusätzliche Einsatzmöglichkeiten bietet Probst eine Vielzahl an Adaptern an. Mit den Rollen-Positionsadaptern können Steinlagen noch sanfter in den gewünschten Verbund verschoben werden. Die Verschiebeadapter HVZ-VA-SUPERSOFT eignen sich zum schonenden Verschieben verschiebesicherer Steine, während die HVZ-VA-180° das manuelle Drehen der Zange beim Verlegen in den 1/3 Läuferverband überflüssig machen. Alle Adapter lassen sich nachträglich an die Halfeneisen der Nebenspannung der HVZ-PAVERTRON anschrauben und sorgen so für maximale Effizienz auf der Baustelle. Die Besucher haben die Möglichkeit, die HVZ-PAVERTRON live auf der bauma 2025 in Aktion zu erleben. "Wir können es kaum erwarten, unseren Kunden auf der bauma die HVZ-PAVERTRON zu präsentieren", freut sich Eric Wilhelm, Geschäftsführer der Probst GmbH.

"Interessenten haben vor Ort die Möglichkeit, sich selbst von der Geschwindigkeit, Präzision und der einfachen Handhabung der HVZ-PAVERTRON zu überzeugen."