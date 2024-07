Das zweifach silberbeschichtete Stopray Neutral schützt effektiv vor sommerlicher Überhitzung und lässt dennoch viel Tageslicht in den Raum. Foto: AGC Glass Europe

"Stopray Ultraselect 60/27" ist als dreifach silberbeschichtetes Sonnenschutzglas Spitzenreiter in puncto Selektivität (S = 2,22):

Mit einem g-Wert von 27 % schützt es Räume vor sommerlicher Überhitzung und senkt damit die Klimalast. Gleichzeitig transmittiert es 60 % des sichtbaren Tageslichts, für maximale Tageslichtnutzung und ganzjährig helle Räume, erklärt der Hersteller.

Die Lichtreflexion sei mit 11 % nach außen und 15 % nach innen niedrig – dieses und die Farbneutralität begünstigten den unverfälschten Ausblick.

Mit einem Ug-Wert von 1 W/(m²K) schützt die Verglasung vor dem Auskühlen der Räume bei kalten Temperaturen. Zwei weitere Neuzugänge im Programm von AGC sind die zweifach silberbeschichteten und besonders farbneutralen "Stopray Neutral 60/33(T)" und "Stopray Neutral 50/27(T)" für moderne Architekturprojekte. Die vorspannbaren Varianten (T-Coatings) beider Produkte können zum Beispiel gebogen und weiter veredelt werden.

Und sie sind in der Fassade perfekt kombinierbar: Die T-Varianten werden problemlos neben dem jeweiligen nicht vorgespannten Produkt verbaut – die Ansicht ist identisch. Das kommt beispielsweise dann zum Tragen, wenn in der Fassade plane Scheiben neben gebogenen Scheiben verbaut werden sollen, bei identischer Ästhetik. Stopray Neutral 60/33(T) lässt bei einem hohen g-Wert (33 %) exzellente 60 % des sichtbaren Tageslichts in den Raum, das sorgt für helle und vor Überhitzung geschützte Räume. Stopray Neutral 50/27(T) transmittiert bei einem noch stärkeren Sonnenschutz (g-Wert = 27 %) noch respektable 50 % des sichtbaren Tageslichts.

Die geringe Lichtreflexion nach außen beträgt 13 %, nach innen sogar nur 11 % – für verringerte Spiegelungen und gute Durchsicht. Der niedrige Ug-Wert von 1 W/(m²K) senkt den Heizwärmebedarf an kalten Tagen. Die genannten Werte gelten für den Zweifach-Aufbau, die Sonnenschutzgläser sind aber auch als 3fach-Isolierglas verfügbar.

Alle bestehenden Basisglasprodukte aus der Stopray-Familie sind mit dem Nachhaltigkeitszertifikat "Cradle to Cradle" in Silber ausgezeichnet und im Zuge der neuen CO2-reduzierten Produktion von AGC auch als "Low Carbon" Varianten verfügbar. Mit dem Einsatz verbessern Architekten und Planer die Einstufung ihrer Gebäude in Umweltzertifizierungen nach DGNB, LEED, BREEAM etc.