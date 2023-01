Seitdem ist am neuen Standort in Eyrs viel passiert, das Projekt nimmt nach und nach Form an. In der ersten Ausbaustufe wird eine neue 4000 Quadratmeter große Produktionshalle sowie eine in Zukunft umnutzbare Lagerhalle – sie kann bei Bedarf auch zur Produktionshalle umfunktioniert werden – mit 2000 Quadratmetern, ein Silo sowie der Technikbereich errichtet.

Ziel sei es, die neuen Maschinen in Eyrs so bald wie möglich in Betrieb zu nehmen, um die Arbeitsprozesse in der Fertigung zu starten und die Nachfrage schnell zu decken. Das Richtfest wurde im November 2022 gefeiert.

Offenheit und Transparenz zählen nach Aussage des Unternehmens seit jeher zu den Kernwerten von holzius. Die Firma hat deshalb Interessierte dazu eingeladen, sich im Zuge des Richtfests selbst ein Bild vom Baufortschritt der holzius Heimstatt zu machen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Besucherinnen und Besuchern die leim- und metallfreie holzius-Bauweise präsentiert. Architekt Jürgen Wallnöfer hat Interessierten außerdem Einblicke in das Konzept der holzius Heimstatt gewährt.