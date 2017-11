Projektpartner lehnen Mehrkosten-Beteiligung bei S 21 ab

Stuttgart (dpa). - Die Bahn kann bei Stuttgart 21 nicht mit einer Beteiligung der Projektpartner an den milliardenschweren Mehrkosten rechnen. Die Stadt Stuttgart, der Flughafen Stuttgart, der Verband Region Stuttgart und das Land Baden-Württemberg bekräftigten, dass sie keine weiteren Kosten übernehmen. Zuvor war bekanntgeworden, dass die Bahn nun einen Kostenrahmen von 7,6 Mrd. Euro für das umstrittene Projekt erwartet - bislang waren 6,5 Mrd. Euro vorgesehen. Die Fertigstellung verzögert sich zudem auf Ende 2024. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit 930 Mio. Euro. Dabei bleibe es auch, sagte Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erklärte: "Die dem Land bis heute bekannten Mehrkosten entstammen dem alleinigen Verantwortungsbereich der DB." Daher seien Bund und Bahn in der Pflicht, die weiteren Mehrkosten zu tragen. Auch Stuttgart Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) sagte: "Jetzt muss der Bund sagen, dass er die Verantwortung für dieses Projekt übernimmt." Beim schwarzen Koalitionspartner fiel die Reaktion nicht ganz so deutlich aus. CDU-Verkehrsexpertin Nicole Razavi sagte, das Projekt Stuttgart 21 sei richtig - es müssten nun alle Akteure an einem Strang ziehen. Die Kostensteigerung sei dabei kritisch zu sehen. "Es gibt Verträge zwischen den Projektpartnern. Dazu gehört auch eine Absprache, wie mit Kostensteigerungen umzugehen ist."