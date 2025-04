Der Hersteller entwickelt und produziert seine Maschinen und Anbaugeräte nach eigenen Angaben vollständig im eigenen Haus, wie auch neue Rüttelplattenmodelle. Fotos: Tobroco Giant

Darüber hinaus wurde die laut Hersteller leistungsstarke, kompakte und vielseitige G2700-Serie präsentiert. Diese Serie sei die ideale Lösung für Arbeitsbereiche mit engen und niedrigen Durchgängen sowie für Standorte mit begrenztem Platzangebot, an denen hohe Leistung gefragt sei.

Der Radlader, auch als Geräteträger bekannt, zeichne sich durch einen kleinen Wendekreis und eine geschmeidige Steuerung aus. Die Tatsache, dass der Geräteträger auf einem Anhänger transportiert werden kann, sorge für hohe Flexibilität beim Nutzer. Der auf der bauma ausgestellte G2700 X-TRA HD+ ist mit einem 50 PS Kubota-Motor ausgestattet und eigne sich ideal für anspruchsvolle Arbeiten auf Baustellen, im Erdbewegungsbereich und im Infrastruktursektor.

Der Hersteller setzt nach eigenen Angaben stark auf Elektrifizierung und nachhaltige Innovationen, weshalb der zu 100 % elektrische G2700E X-TRA HD ebenfalls auf der bauma zu sehen sein soll. Die Maschine liefere hohe Leistung im emissionsfreien Segment und lege dabei den Fokus auf Effizienz, Produktivität und Vielseitigkeit.

Durch den elektrischen Antrieb benötige die Maschine nur wenig Wartung, da weniger rotierende Teile vorhanden sind, die verschleißen oder ausfallen können. Der Geräteträger wird von einem 13 kW Elektromotor angetrieben und ist mit 12-Tonnen-Achsen mit einer Zugkraft von 16.000 N ausgestattet. Das Modell bietet eine erhöhte Hubkraft für Aufgaben wie den Transport von Pflastersteinpaletten auf Baustellen. Eine optionale Kühleinheit optimiert die Leistung beim Einsatz hydraulisch angetriebener Anbaugeräte, so Tobroco Giant.

Zur bauma wurde unter anderem der 1-Tonnen-Dumper GD10H vorgestellt.

Ein Team aus Ingenieuren und Konstrukteuren konzentriere sich auf die Entwicklung neuer und die Verbesserung bestehender Maschinen und Anbaugeräte. Neben Diesel- und Benzin-Modellen biete man auch vollelektrische Maschinen an, Ziel sei es, in naher Zukunft für jedes Modell eine elektrische Variante anzubieten. Die Produktionsstandorte befinden sich sowohl in den Niederlanden als auch in Ungarn. Durch den Einsatz hochwertiger Komponenten von Marken wie Jungheinrich, Kubota, Bosch Rexroth und Honda sowie durch ständige Innovationen biete das Unternehmen Maßanfertigungen und Produkte, die den höchsten Anforderungen entsprechen sollen. Die Maschinen sind laut Hersteller für eine lange Lebensdauer ausgelegt und dank gut zugänglicher Servicepunkte einfach zu warten. Neben der Produktion von Radladern, Verdichtungsmaschinen und Anbaugeräten befindet sich in Oisterwijk das neue Parts Center für eine schnelle und effiziente Ersatzteilversorgung.

Die Erweiterung des Produktportfolios um eine komplette Reihe von Verdichtungsmaschinen, die unter den Markennamen GIANT und SAMAC vertrieben werden, ist für den professionellen Einsatz im Baugewerbe, Straßenbau und Landschaftsbau konzipiert. Das Sortiment umfasst Rüttelplatten, Stampfer, reversierbare Plattenverdichter und Walzenrüttler.

Neben Anbaugeräten entwickelt und produziert Tobroco auch Anbaugeräte der Marke Bear-Attachments. Diese sollen für alle Marken von (teleskopischen) Radladern, Skid-Steers, Teleskopladern und Traktoren geeignet sein.