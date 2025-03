Stadthagen (ABZ). – Unter dem Motto "Werkbank trifft Schulbank" starten die Ludwig Fresenius Schulen Stadthagen (Niedersachsen) nach eigenen Auskünften am 1. Oktober 2025 ein neues Weiterbildungsformat.

Neben den klassischen Vollzeit-Angeboten seien die Weiterbildungen Bautechnik, Elektrotechnik und Maschinentechnik ab sofort auch als berufsbegleitende Varianten verfügbar. Anmeldungen sind bereits möglich, teilen die Bildungsanbieter mit.

Nach Darstellung des Unternehmens können viele Betriebe in der Region nicht über längere Zeiträume auf spezialisierte Fachkräfte verzichten. Auch die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien auf ihr regelmäßiges Einkommen angewiesen, sodass längere berufliche Auszeiten für Qualifizierungsmaßnahmen nicht in Frage kämen. Mit den berufsbegleitenden Techniker-Weiterbildungen würden alle diese Bedarfe in den Blick genommen.

Die Weiterbildungen in Bautechnik, Elektrotechnik und Maschinentechnik sollen drei Jahre dauern und mit dem staatlich geprüften Abschluss als Techniker/in beziehungsweise Bachelor Professional in Technik enden. Voraussetzung ist laut den Ludwig Fresenius Schulken eine erfolgreich abgeschlossene, einschlägige Berufsausbildung mit Berufsschulabschluss sowie mindestens ein Jahr einschlägige Berufspraxis. Alternativ soll eine Anmeldung auch mit einem Mittleren Bildungsabschluss und einer mindestens siebenjährigen Berufstätigkeit in den entsprechenden Bereichen möglich sein.

Mit der Weiterbildung erwerben die Teilnehmenden automatisch die Fachhochschulreife, informiert das Unternehmen. Der Unterricht finde jeweils freitags und samstags von 8 bis 15 Uhr statt. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website des Unternehmens.