Kißlegg (ABZ). – Die halbjährlich stattfindende Mitgliederversammlung der Syspro-Gruppe Betonbauteile e. V., einem Verbund mittelständischer Hersteller von Betonfertigteilen zur Qualitätssicherung und Produktentwicklung, fand im November im Betonwerk Hans Rinninger u. Sohn GmbH & Co. KG in Kißlegg im Allgäu statt.

Bei einer ausgiebigen Werksführung erhielten die 15 Syspro-Mitglieder aus Deutschland, Österreich, Südtirol und Belgien, Einblicke in den Produktionsstandort des Gastgebers. Insbesondere die breite Palette an Betonfertigteilen, die das Syspro-Mitglied aus dem Westallgäu produziert, beeindruckte die Teilnehmer laut eigener Aussage – so bietet das Betonwerk neben Doppelwänden und Elementdecken auch noch ein umfassendes Programm an Produkten für die Oberflächenentwässerung und den Tiefbau.

Laut eigenem Bekunden das Highlight für die Teilnehmer: Ein Großteil der Bauteile wird mit einer neuen Generation von Beton produziert. Dieser soll trotz der Verwendung klinkerreduzierter Bindemittel im Vergleich zu einem Standardbeton über deutlich bessere Produkteigenschaften verfügen.

Aber auch nachdenkliche Momente angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Baubranche bestimmten das Treffen, der Syspro-Mitglieder. Syspro-Geschäftsführer Dr. Thomas Kranzler erläutert: "Unsere Mitglieder haben nach wie vor mit starken Absatzrückgängen zu kämpfen. Leider hat sich der Abwärtstrend in den meisten Produktbereichen, den wir schon im Vorjahr zu verzeichnen hatten, auch in diesem Jahr fortgesetzt. Für 2025 erwarten wir ein weiteres Jahr der Herausforderungen und Anpassungen. Die Entwicklung wird stark von der wirtschaftlichen Gesamtlage, insbesondere dem Zinsniveau und den politischen Entscheidungen zur Unterstützung der Bauwirtschaft, abhängen."

Neben den üblichen Formalien berichtete der Geschäftsführer über den Status laufender Projekte, insbesondere zur Produktentwicklung. Die Arbeitskreise Produktion, Instandhaltung, EDV/IT und Technisches Büro seien seit langer Zeit etabliert und ein sehr gutes Instrument, um Projekte voranzubringen und voneinander zu lernen. Viel Engagement zeigten die Syspro-Mitglieder insbesondere bei dem in 2024 neu ins Leben gerufenen Arbeitskreis Betontechnologie. Dabei arbeite der Verbund insbesondere an der Entwicklung klimafreundlicher Technologien zur Produktion seiner Betonprodukte.

Die nächste Mitgliederversammlung ist für das Frühjahr in der niedersächsischen Kreisstadt Nordhorn bei dem Syspro-Mitglied Ragano Betonfertigteile und Transportbeton GmbH & Co. KG geplant.