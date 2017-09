12.09.2017 - 10:38 Raben baut Logistikzentrum

Schwerin (dpa). – Die niederländische Raben Group baut im Gewerbezentrum Fahrbinde (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein großes Logistikzentrum. Es werde der erste eigene Standort der international tätigen Unternehmensgruppe in Mecklenburg-Vorpommern sein, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in Schwerin. Mehr als 100 Arbeitsplätze sollen am Autobahnkreuz von A 14 und A...