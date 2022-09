Das neue Modell der Bezeichnung WA475-10 kommt mit dem neuen "Tool linkage"-Ausleger. Hier wird dieser für die Rundholzverladung genutzt. Foto: Komatsu

Hannover (ABZ). – Um Unternehmen, die sich auf die Arbeit mit Holz spezialisiert haben und derzeit mit hoher Auftragslage und Auslastung zu tun haben, die passende Unterstützung zu bieten – zumindest, wenn es um den passenden Fuhrpark für ihr Unternehmen geht – hat Komatsu nach eigenen Angaben einen Radlader entwickelt, der speziell auf Holzindustriebetriebe ausgerichtet ist.

Auf Basis der Kundenrückmeldungen der letzten Jahre bietet der Radlader des Typs WA475-10 eine neue Spezifikation. Entwickelt wurde diese am Komatsu-Standort in Hannover, wo dieser Radlader produziert wird. Das Augenmerk in der Weiterentwicklung liegt auf den Anforderungen von Kunden in Industrieeinsätzen hinsichtlich hoher Rückstellkräfte und ausreichend Bauraum für großvolumige Schaufeln. Egal, ob für die Rundholzverladung, das Verfahren von Holzhackschnitzeln oder Sägespänen – die neue Spezifikation eignet sich laut Hersteller für den vielseitigen Einsatz.

So bietet Komatsu im Zuge der Neuheit einen "Tool linkage"-Ausleger mit optimierter Kinematik. Das Kippmoment ist im Vergleich zur herkömmlichen Z-Kinematik um bis zu 39 % erhöht. Dies ermöglicht präzises und sicheres Laden mit Baumklammern. Arbeiten Anwender darüber hinaus mit leichten Schüttgütern wie Holzhackschnitzeln und Sägespänen und benötigen daher großvolumige Schaufeln, dann stellt dies aufgrund der neuartigen Kinematik keine Schwierigkeiten dar. Die "Tool linkage"- Kinematik kippt mit der Schaufel und ermöglicht maximalen Freiraum für den Schaufelkörper. Die volle Kompatibilität zu gängigen Anbaugeräten über einen hydraulischen Schnellwechsler ermöglicht den Einsatz in jedem bestehenden Betrieb.

Die Verbindung von "Tool linkage" mit der bereits bekannten, unabhängigen Steuerung von Fahrantrieb und Arbeitsausrüstung des WA475-10 zeigt im Industrieeinsatz wie einfach die Bedienung funktioniert. Ist zum Beispiel ein präzises Anheben der Arbeitsausrüstung bei eingelegter Fahrstufe nötig, muss nur der Steuerhebel weiter ausgelenkt werden. Die Anpassung der Hubgeschwindigkeit erfolgt unabhängig vom Fahrpedal. Dieser Vorteil spiele sich beim Arbeiten mit schweren Anbaugeräten aus.

Darüber hinaus sind zusätzliche Optionen, die den Radlader zur kundenspezifischen Gesamtlösung werden lassen, für die neue Spezifikation verfügbar. Hierzu gehören ein heckseitiger Anfahrschutz, stoßunempfindliche vordere Kotflügel sowie ein Heavy-Duty-Frontschutzgitter. Ein Kamerasystem für optimale Sicht bei großen Anbaugeräten erhöht zusätzlich die Einsatzsicherheit. Je nach Anwendung ist die Wahl aus drei unterschiedlich schweren Heckgewichten möglich. Darüber hinaus können Interessierte auf die Maschine abgestimmte Komatsu-Anbaugeräte wie Baumklammern, Hochkippschaufeln oder Leichtgutschaufeln ab Werk beziehen. Weitere Ausstattungsvarianten in Form von unterschiedlichen Joysticklenkungen, Premium-Fahrersitzen und LED-Lichtpaketen ergänzen das Angebot.

Sollten Anwender ein Sägewerk, eine Papier- oder Pallettenfabrik, ein Heizkraftwerk oder einen Betrieb für Altholzverwertung betreiben oder darin beschäftigt sein, ist der WA475-10 mit Spezifikation für die Holzindustrie die passende Ergänzung um den Arbeitsalltag einfacher, produktiver und sicherer zu gestalten, verspricht Komatsu.