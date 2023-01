Die Geröll-Räumplattform ist auf der Vox Amalia, einem Schleppsaugbagger, im Einsatz. Foto: Van Oord

Die automatisierte Räumplattform entfernt jetzt sicher Geröll, das nach dem Einholen des Schleppkopfs eines Schleppsaugbaggers auf das Deck fällt. Ein Planierschild schiebt das Geröll über Bord. Angetrieben wird das Planierschild vom innovativen 2-in-1-Ketten-Antriebssystem Tecdos Pi-Gamma der RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH, mit Sitz in Aalen (Baden-Württemberg). Mit dem neu konzipierten Räumsystem hat Van Oord eigenen Angaben zufolge den IADC Safety Award 2018 der International Association of Dredging Companies gewonnen.



Robuster Antrieb für den Einsatz auf See: Das 2-in-1-Kettenantriebssystem RUD Tecdos Pi-Gamma aus einsatzgehärtetem Stahl treibt die Geröll-Räumplattform an. Foto: Van Oord

Während der Baggerarbeiten kann Geröll den Schleppkopf des Schleppsaugbaggers füllen. Wird das Saugrohr wieder an Bord gebracht, fällt das Geröll, das im Schleppkopf stecken geblieben ist, auf das Deck. Diese Trümmer können von großen Felsbrocken bis hin zu klebrigem Lehm reichen und müssen vom Schiff entfernt werden. Seit 2020 übernimmt die Räumplattform diese Aufgabe. Das Ziel bei der Entwicklung der Plattform war es, die Sicherheit für die Mitarbeiter auf dem Schiff zu erhöhen. Ein durch RUD Tecdos-Ketten angetriebenes Bulldozer-Schild schiebt das Geröll einfach auf Knopfdruck zurück ins Meer. Die Vox Amalia ist bislang das erste Schiff in der Van-Oord-Flotte, das mit dem innovativen Räumsystem ausgestattet wurde.

"Mit der Geröll-Räumplattform haben wir einen sicheren und effektiven Weg gefunden, unser Schiff von Geröll zu befreien", sagt Maarten van Duijn, Technical Superintendent bei Van Oord. "Diese Innovation hat das Risiko von Schäden der an Bord arbeitenden Besatzung erheblich reduziert. Bereits in der Konstruktionsphase haben wir die Sicherheit berücksichtigt, so konnten gefährliche Arbeitsbedingungen während des Betriebs beseitigt oder deutlich reduziert werden. Dies ist der effektivste Weg der Risikokontrolle."

Bewegt wird das Planierschild auf der Vox Amalia durch das innovative Tecdos-Pi-Gamma-Antriebssystem von RUD. Das 2-in-1-Ketten-Antriebssystem wurde speziell für vertikale und horizontale Anwendungen entwickelt und verfügt über eine Kettenumschlingung zwischen 90° und 180°. Auf der Vox Amalia bei Van Oord ist es mit einer Kettenumlenkung von 180° im Einsatz. Bis zu 13 t Belastung hält das dort verbaute Tecdos-Antriebssystem stand. "Im Prinzip ist das bei Van Oord eingesetzte Antriebssystem eine Standardanwendung", erklärt Heribert Herzog, Konstrukteur und Anwendungstechniker im Bereich Fördern und Antreiben bei RUD. "Mit 14 Zähnen ist das Kettenrad etwas größer als üblicherweise, da der Abstand zwischen den Ketten von der Befestigungsmöglichkeit am Räumschild vorgegeben war und entsprechend vergrößert werden musste."

Basis des Tecdos-Pi-Gamma-Antriebssystems ist eine Hochleistungs-Rundstahlkette. Diese läuft über eine Antriebswelle, die frei von Zusatzkräften ist. Für den maritimen Einsatz bei Van Oord sind sowohl die Rundstahlkette als auch die Kettenräder aus einsatzgehärtetem Stahl gefertigt. "Beim Einsatz im Maritim- und Offshore-Bereich ist die Robustheit des Antriebssystems das entscheidende Kriterium schlechthin. Denn durch Wind, Salzwasser und Sand werden die Komponenten hier besonders stark beansprucht und müssen diesen maritimen Herausforderungen erfolgreich standhalten", erklärt Herzog.