Rahmenvereinbarung zur Produktion von Betonsegmenten im Werk Emden abgeschlossen. v. l.: Josef Knitl, (Vorstand Firmengruppe Max Bögl), Knut Bettels (Geschäftsführer Bettels Betonfertigteile) und Stefan Bög ( Vorstandsvorsitzender Firmengruppe Max Bögl). Foto: Max Bögl/Bettels Betonfertigteile

Bis 2030 sollen 115 Gigawatt Wind-Onshore-Kapazität installiert werden. Die Firmengruppe Max Bögl kann eigenen Angaben zufolge seit geraumer Zeit wieder steigende Auftragseingänge bei der Max Bögl Wind AG für Hybridtürme Bögl verzeichnen.

Um die derzeitige Produktionskapazität von 400 Hybridtürmen Bögl pro Jahr in den zwei Werken in Sengenthal i. d. OPf. und Osterrönfeld am Nord-Ostsee-Kanal weiter zu steigern, wurde ein Rahmenvertrag mit dem Betonfertigteilhersteller Bettels geschlossen, teilt die Gruppe mit.

Um die aktuell vorhandene Kapazität von 400 Türmen pro Jahr zu erweitern wird die Max Bögl Wind AG zukünftig in enger Kooperation mit der Firma Bettels Betonfertigteile die Herstellung des Hybridturmsystems Bögl in dessen Werk in Emden ausführen. In der ersten Ausbaustufe werden am Standort in Emden 100 Hybridtürme Bögl pro Jahr gefertigt – teilen die Kooperationspartner mit.

Das für die Produktion erforderliche Equipment wird von Seiten der Firmengruppe Max Bögl gestellt und Teile der Fertigung, wie zum Beispiel der Betrieb der Schleifanlage für die Turmringe, durch Fachspezialisten von Max Bögl vor Ort unterstützt.

In Verbindung mit einer Erweiterung der Produktionskapazität am Standort Sengenthal steht kurzfristig eine beachtliche Produktionskapazität von 600 Türmen pro Jahr zur Verfügung.

In den nun drei stationären Werken können demnach durch weitere Ausbaustufen die Kapazitäten bei der Herstellung von Hybridtürmen Bögl bei Bedarf in Deutschland und für das europäische Ausland flexibel weiter gesteigert werden und somit der Bedarf unserer Kunden auch langfristig sichergestellt werden. Durch die Nähe zu den zukünftigen Projekten kann der Logistikprozess zudem optimiert werden.