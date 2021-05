Raupen Technik Deutschland (RTD) ist der prädestinierte Spezialist für all Ihre Fahrwerkteile. Die Leidenschaft für Fahrwerke ist in der Organisation tief verwurzelt. In mehr als 60 Jahren hat die Muttergesellschaft von RTD umfangreiches Fachwissen auf dem Gebiet der Raupenfahrwerke erworben. Sie können sich jederzeit an RTD wenden, um Ratschläge und Teile von bester Qualität zu erhalten. Und ab heute können Sie Ihre Fahrwerkteile auch online im RTD-Shop bestellen!

Im RTD-Shop können Sie Teile für Ihr Gummikettenfahrwerk suchen, bestellen und bezahlen. Sie profitieren von wettbewerbsfähigen Preisen und schneller Lieferung. Für Teile, die auf Lager sind, gilt Folgendes: Bestellt an Werktagen vor 13.00 Uhr = Versand noch heute.

Wenn Sie Teile für das Stahlfahrwerk Ihrer Maschine benötigen, können Sie ganz einfach ein individuelles Angebot anfordern. Nach Eingang Ihrer Anfrage nehmen unsere Fahrwerkspezialisten schnell Kontakt mit Ihnen auf.

Suchmethoden

Das Suchen nach Fahrwerkteilen im Shop kann auf drei Arten erfolgen:

Sie können nach Marke & Typ Ihrer Maschine suchen

Nach der OEM-Nummer des bei Ihnen bekannten Teils

Und wenn Sie Gummiketten benötigen, können Sie auch nach der Größe der Kette suchen.

Es gibt also immer eine Methode, die zu Ihrer Suche passt, sodass Sie schnell die Teile finden können, die mit Sicherheit zu Ihrer Maschine passen.

Spitzenmarken

Das Sortiment im RTD-Shop besteht aus Teilen der Marken Berco und VemaTrack. Berco ist seit Jahrzehnten die Nummer eins für Fahrwerkteile. Eine bessere Qualität als die dieser italienischen Marke gibt es einfach nicht. VemaTrack ist eine Eigenmarke der Muttergesellschaft von RTD. Wenn Sie sich für VemaTrack entscheiden, profitieren Sie von robusten, soliden und verschleißfesten Teilen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Fachspezialisten