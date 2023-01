Gelsenkirchen (ABZ). – Schachtmeister Michael Reich von der Rohde Tief-, Straßen und Gleisbau GmbH navigiert routiniert mit dem CASE CX245D SR durch die enge Baustelle auf der Cranger Straße in Gelsenkirchen und bearbeitet mit der Verdichterplatte einige frisch angefüllte Bereiche am Straßenrand. Danach folgt ebenso flott der Werkzeugwechselauf einen 1,4 m³ Tieflöffel für den nächsten Aushub.

Mit Hilfe des CX245D SR erledigt die Firma Rohde den Kanalbau mit Ausschachtungen an der Cranger Straße. Foto: CASE

Dabei ist der Blick immer konzentriert auf die Umgebung gerichtet. "Man muss hier schon beim Schwenken ein bisschen aufpassen. Neben dem Bagger direkt an der Absperrung fährt alle paar Minuten die Straßenbahn vorbei und nach oben ist auch kein Platz, dort verlaufen Leitungen. Wenn dann noch unser Mobilbagger im Einsatz ist, wird es schnell etwas eng", erklärt Michael Reich.

Die Entscheidung, einen CX245D mit Kurzheck und Verstellausrüstung zu mieten, erscheint deshalb laut dem Hersteller Case nur folgerichtig. Immerhin biete der SR-Bagger bei kompakten Abmessungen mit 166 PS eine vergleichbare Motorleistung wie ein Standardbagger und hervorragende Hubleistungen. Und diese Leistung ist bei diesem Einsatz durchaus nötig, betont Case. Die Komplettsanierung der Cranger Straße ist auf drei Jahre ausgelegt und für die Bauabschnitte, die die Firma Rohde ausführt, fallen rund 40.000 t Aushub an, die später auch wieder eingebaut werden müssen. Gegenstand der Bauarbeiten ist der komplette Kanalbau mit Ausschachtungen bis 4,5 m Tiefe, der Neubau des Gleiskörpers für die Straßenbahn und die Erneuerung der Versorgungsleitungen.

Die Zusammenarbeit mit Case Rental beurteilt Michael Reich positiv: "Die Geschäftsbeziehung zu Achim Bisplinghoff in der Case-Niederlassung in Unna besteht schon seit einigen Jahren und hat immer gut und unkompliziert funktioniert. Er kann normalerweise alles besorgen, was wir im Einsatz brauchen. Das könne einmal eine spezielle Maschine sein, wie jetzt hier der Kurzheckbagger oder ein einfaches Anbauteil, wie ein vollhydraulischer Oilquick-Schnellwechsler.

Reich fügt hinzu: "Ein großes Unternehmen wie Rohde hat natürlich einen eigenen, gut gepflegten Maschinenpark, der hin und wieder aber auch einmal ausgelastet sein kann. Um solche Leistungsspitzen abzufangen, ist die Anmietung einer Maschine über Case Rental eine schnelle und letztlich auch kostengünstige Lösung."