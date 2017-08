Kompetenz in der Gewinnungsbranche bewiesen

Eine erfolgreiche Premiere feierten zwei neue Case CX 750D Raupenbagger jetzt in der Eifel. Bereits vor der offiziellen Markteinführung gingen sie bei namhaften Unternehmen in den Gewinnungseinsatz. Case wird die Maschine auf der steinexpo vorstellen.

Turin/Italien (ABZ). – Nach den erfolgreichen Produkteinführungen der neuen Minibagger und Radlader der G-Serie zu Beginn des Jahres bereitet sich Case Construction Equipment bei der steinexpo auf einen ebenso heißen Herbst vor. Die Besucher der Demonstrations-Messe in Homberg/Nieder-Ofleiden werden auf dem rd. 800 m³ großen Case-Stand (D2) gleich mehrere Premieren erleben, die eindrucksvoll die Kompetenz des Unternehmens im schweren Erdbau, Massenumschlag und in der Rohstoff-Gewinnung unterstreichen. Das Highlight der Präsentation ist der Europa-Launch des neuen Raupenbaggers vom Typ CX750D. Das neue Modell knüpft dabei an die Tradition der CX700 Serie im 75 bis 80-t-Segment an. Bereits vor der offiziellen Markteinführung des CX750D kann sich Case über eine rege Nachfrage freuen. Die beiden ersten Modelle mit den Seriennummern 001 und 002 sind bereits in Deutschland in den Gewinnungseinsatz gegangen.



Die auf der steinexpo ausgestellte Maschine verfügt über die Standardausrüstung mit 7,7-m-Mono-Ausleger und 3550 mm Löffelstiel. Wie beim Vorgänger ist speziell für den schweren Gewinnungseinsatz auch wieder eine ME-Version (Massenaushub) mit etwas kürzerem 6580-mm-Ausleger und 3020-mm-Löffelstiel und noch größerer Reißkraft erhältlich. Mit Powerboost liegen die Grabkräfte am Löffel bei der Standardversion bei 344 kN und bei der ME-Version bei 366 kN.



Auch die übrigen technischen Daten des CX750D sind beeindruckend. Der wassergekühlte Isuzu Reihensechszylinder mit einem Hubraum von 15,7 l liefert 512 PS (382 kW) und erreicht bereits bei niedrigen Drehzahlen von 1450 U/min sein max. Drehmoment von 2200 Nm. Der CX750D erzielt bei den Hubleistungen neue Bestwerte für die Geräteklasse. Dabei sorgt eine optimierte Hydraulik mit elektronisch gesteuerten Pumpen für extrem schnelle Arbeitsspiele.



Wie bei allen Modellen der D-Serie entspricht die Abgasentwicklung der Emissionsstufe Euro IV (Tier 4 final). Für die Einhaltung der Grenzwerte sorgt eine moderne SCR-Abgasrückführung mit Dieseloxydationskatalysator. Auf einen kostentreibenden Dieselpartikelfilter kann das System völlig verzichten, was sich in hoher Effizienz und niedrigem Verbrauch niederschlägt. Ein großzügig dimensionierter Adblue-Tank und ein geringer Additivbedarf garantieren eine lange Einsatzdauer ohne lästige Nachfüll-Stopps.