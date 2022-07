Foto: Liebherr

Biberach (ABZ). – Das Unternehmen Wiesbauer GmbH & Co.KG setzt den Liebherr-Raupenkran des Typs LR 1300.1 SX beim Projekt Seestadt in Mönchengladbach ein. "Der Kran hat perfekt für den Auftrag gepasst", heißt es in einem Statement der Projektverantwortlichen. Besonders die Wirtschaftlichkeit beim Transport und Aufbau seien Gründe gewesen, sich für den Kran zu entscheiden. Der Gewichtheber in der 300-Tonnen-Klasse besticht laut Hersteller mit innovativen Assistenzsystemen, welche die Sicherheit in der Anwendung erhöhen und das Handling erleichtern.