Laut Hersteller einseitig bedienbar und einfach montiert: die FORMAS-M-Schalung von Reber. Foto: Reber

Bönnigheim (ABZ). – Das große Interesse nationaler wie internationaler Besucher bestätigt laut Reber diesen Entschluss. Wenn man den Erfahrungsaustausch mit den Fachbesuchern in den vergangenen Jahren betrachtet, dann lassen sich folgende grundlegenden Anforderungen erfassen, die dem Hersteller zufolge besonders wichtig sind: Qualität, Praxisorientierung und Wirtschaftlichkeit. Diese Merkmale spiegeln sich nach Aussage der Verantwortlichen auch in den Produkten von Reber wider und haben in der Vergangenheit zu entsprechend gezielten Innovationen geführt. Zu den smarten Reber-Lösungen gehören unter anderem:

die Kombi-Ecke;

die Schacht-Ausschalecke;

das XXL-Element 540/270

das Großelement 270/330, welches beide Bauhöhen vereint.

Infolge dessen hat das Unternehmen an weiteren Lösungen getüftelt, die auf der bauma gezeigt werden. Die verzinkten FORMAS-Profile bestehen aus hochwertigem Stahl, der ihnen eine enorme Robustheit verleiht erläutert Reber. Durch die zusätzliche Pulverbeschichtung lassen sich die Elemente zudem leicht von Betonresten befreien und reinigen. Die Elemente sind für einen Frischbetondruck von 80 kN/m² ausgelegt.

Alle FORMAS-Schalungselemente sind mit durchlaufenden C-Profilen ausgestattet. An diesen Profilen werden im üblichen Baustellengebrauch auf einfachste Weise beispielsweise Traversen zur Aussteifung oder Schrägsprieße zum Ausrichten der Schalung angebracht. Das Wandschalungssystem FORMAS ist mit einem 21 mm starken Schalungsbelag ausgestattet und verfügt entweder über eine Film- oder Kunststoffbeschichtung.

Auf dem bauma-Messestand wird unter anderem auch die neue einseitig bedienbare Stahlrahmenschalung FORMAS M zu sehen sein. Diese neuen FORMAS-M-Tafeln mit durchweg mittig positionierter Ankerung lassen sich durch Einbau eines Gewindeeinsatzes in der Stellschalung und passendem konischen Ankerstab dann lediglich von einer Seite spannen.

Konisch ausgeprägter Ankerstab



Durch die Verwendung des konisch ausgeprägten Ankerstabs kann beim Aufbau auf die Nutzung von Hüllrohren verzichtet werden. Nach Abschluss der Bewehrungsarbeiten kann eine einzelne Person unter Verwendung einer Ratsche beziehungsweise Schraubwerkzeugs die Schalung schließen. Ein Vorteil: Da der Gewindeeinsatz innerhalb des Rahmens positioniert ist, sind auch alle Elemente problemlos stapelbar, versichert Reber.

Die jeweils mittig und symmetrisch angeordneten Ankerstellen sorgen für ein homogenes Betonbild. Die Ankerstellen im Rahmen entfallen, womit jedes Ankerloch der FORMAS M verwendet wird – ungenutzte Ankerstellen sind kein Teil des Betonbildes mehr. Die FORMAS-M-Reihe besitzt die identische Qualität, Abmessungen und Funktionsprofile und ist damit kompatibel mit den Systemen FORMAS und Alu-FORMAS. Dementsprechend ist sämtliches Zubehör – darunter auch die Multi-Klammer als Allroundverbindung – für beide FORMAS-Baureihen identisch.

Leichtschalung im Programm



Mit der AluFIT-Schalung hat Reber laut eigener Aussage eine speziell für Fundamente, Sockel und weitere kleinere Betonarbeiten geeignete Schalung konzipiert. Basierend auf dem Werkstoff Aluminium hat die Firma nun eine Leichtschalung im Programm, die mit einer ausgewogenen Menge an Elementbreiten ausgestattet ist. In der Standardbauhöhe von 1,35 m und einem durchschnittlichen Gewicht von 24 kg/m² ist sie als echte Handschalung zu bezeichnen. Dennoch kommt sie laut Hersteller mit vergleichsweise wenigen Verbindungs- und Ankerelementen aus. Neben bekannten Eigenschaften, wie der Möglichkeit preisgünstige Flachanker als Ankerverbindung zu nutzen, biete die AluFIT-Schalung eine Reihe neuer Vorzüge. Hierzu zählen beispielsweise die langlebige Pulverbeschichtung der Rahmen, die Berücksichtigung der C-Profile zur flexiblen Anbringung von Zubehörteilen sowie der Multi-Klammer als Standard-Verbindungselement. In Bezug auf Betonarbeiten wie Streifenfundamente oder Sockelaufbauten stellt die neue AluFIT-Schalung eine vergleichsweise preisgünstige und wirtschaftliche Variante dar teilt Reber mit.

Zu finden ist das Unternehmen auf der diesjährigen bauma in Halle B3 am Stand 325.