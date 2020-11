Stuttgart . – Der Einsatz von Leiharbeitnehmern sowie Subunternehmern (Nachunternehmern) sind im Bau(neben)gewerbe – insbesondere im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) – alltäglich. Aber was ist zu beachten und wo liegen Compliance-Stolpersteine rund um die Themen Nachunternehmereinsatz und Arbeitnehmerüberlassung?

Bei größeren Bauvorhaben gibt es typischerweise folgende Auftragskette: Investor – Generalunternehmer – Fachunternehmer. Hat in einer solchen Konstellation ein Unternehmen der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) im Rahmen eines größeren Bauvorhabens den Auftrag vom Generalunternehmer erhalten, die vollständigen Sanitär,- Heizungs- und Klimagewerke plangemäß für ein Gebäude zu erbringen, dann ist dieses Unternehmen bereits Subunternehmen des Generalunternehmers. Typischerweise wird sich jedoch auch das TGA-Unternehmen weiterer Subunternehmer für die zu leistenden Arbeiten bedienen. Man spricht von einer Subunternehmer- beziehungsweise Nachunternehmerkette.

Hierbei kommt es zum Einsatz von Arbeitnehmern des Auftragnehmers in der Sphäre des Auftraggebers. Im Idealfall sind die dabei in Frage kommenden Vertragsverhältnisse sowohl auf dem Papier als auch in der Realität sauber abgegrenzt, insbesondere sind dies: Werk- und Dienstverträge beziehungsweise Arbeitnehmerüberlassungsverträge. Oft verschwimmen hier aber die Grenzen. Was mal als Werk- oder Dienstvertrag gedacht war, wird in der tatsächlichen Ausführung schnell zur (illegalen) Arbeitnehmerüberlassung oder Scheinselbständigkeit. Legale Arbeitnehmerüberlassung findet nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nur in streng regulierten Bahnen statt. Werden diese nicht eingehalten, ist die Arbeitnehmerüberlassung illegal. Dies wiederum führt zu immensen Compliance-Risiken, die sich in erheblichen Bußgeldern und damit verbunden im Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, gegebenenfalls sogar Strafverfahren sowie in der Folge dann auch persönlichen Geschäftsführerhaftungstatbestände realisieren können. In der Praxis herrscht leider oft wenig Kenntnis und/oder Sensibilisierung hinsichtlich dieser Themen.