In persönlichen Videoporträts geben die Menschen bei Ela einen Einblick in ihren beruflichen und privaten Alltag. Foto: Ela

Die rund 30-teilige Videoreihe, in der die Menschen bei Ela im Rampenlicht stehen, konnte die Fachjury in der Kategorie "Brands & Communication Design" überzeugen. Mit dem Erhalt des Preises zählt die Kampagne zum 50-jährigen Bestehen des Mobilraumspezialisten nach Aussage der Verantwortlichen zu den kreativsten seiner Kategorie.

"Mit unserer Videokampagne wollen wir zeigen, welche Menschen hinter Ela stecken, was sie bewegt und welchen besonderen Spirit wir bei Ela haben. Die positive Resonanz und diese tolle Auszeichnung machen uns stolz", sagt Günter Albers, geschäftsführender Gesellschafter der Ela Container GmbH. Unter dem Motto "Macher mit Kopf, Hand & Herz seit 1972" geben rund 30 Mitarbeitende in kurzen Videoporträts einen Einblick in ihre Arbeit und ihre persönliche Geschichte. Vom Ingenieur mit grünem Daumen, dem Controller mit Reiselust oder dem Kraftfahrer mit eigenem Stil – jeder erzählt von seinen Erfahrungen mit Ela und nimmt den Zuschauer mit durch den Alltag. Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur schmitz Visuelle Kommunikation aus Wuppertal.