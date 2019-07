Königsberg (ABZ). – Sein Regenwassermanagement-Handbuch bringt Fränkische in einer neuen Fassung auf den Markt. Die Auflage 8.1 enthalte erstmals eine Produktübersicht über die Reinigungsschächte und Sedimentationsanlagen, so das Unternehmen, das sich als Spezialist in der Regenwasserbewirtschaftung und –behandlung bezeichnet. In der neuen Auflage liste das Handbuch alle Reinigungsschächte und Sedimentationsanlagen auf und gebe einen Überblick über deren Reinigungsleistung, Einsatzgebiet und den Verschmutzungsgrad des anfallenden Wassers. Das Handbuch Regenwassermanagement 8.1 ist unter www.fraenkische.com verfügbar oder kann per Mail an marketing@fraenkische.de angefordert werden.