Erlangen (ABZ). – Es geht unter anderem um die Bereiche Tiefbau, Öffentliche Raumgestaltung sowie Energie und Umwelt. Passend zum Messemotto "Rethinking infrastructure together" stellt der Polymerspezialist Rehau sein Konzept für den Tiefbau in Form von aufeinander abgestimmten Kanal- und Regenwasserbewirtschaftungssystemen vor.

Wasser ist einerseits eine dringend benötigte und unbedingt zu schützende Ressource. Andererseits wird immer wieder deutlich, dass es auch eine wirkliche Naturgewalt ist. Regelmäßige Unwetter, zunehmende Starkregenereignisse und Überflutungen machen es zu einem der Hauptthemen der Tiefbaubranche. Gleichzeitig rücken auch Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation im Kanalbau immer stärker in den Fokus. Bereits heute ist jede vierte Kanalhaltung kurz- bis mittelfristig sanierungsbedürftig. Die Folgen sind weitreichend: Fremdwasser tritt in die Kanalisation ein und muss kostenintensiv in der Kläranlage aufbereitet werden. Moderne Abwassersysteme – Rohrsysteme mit dem entsprechenden Formteilprogramm sowie die dazugehörigen Anschluss- und Schachtsysteme – sollen und müssen daher langlebig, stabil, dauerhaft dicht und wirtschaftlich sein. Kostengünstig in der Anschaffung, im Einbau und im Betrieb.

Ob Bauen oder Sanieren – eine zukunftssichere Lösung bietet Rehau laut eigener Aussage mit dem Komplettsystem AWADUKT PP. Das System aus Polypropylen punktet der Firma zufolge durch seine unschlagbare Langlebigkeit. Es ermögliche lange Abschreibungszeiträume und damit geringe Abschreibungskosten; die hohe Belastbarkeit reduziere die Wartungs- und Sanierungskosten, ebenso spare das System bei Transport, Erdaushub und Montage.



Bei der Kanalsanierung ist keine Baustelle wie die andere. Genau deshalb sind sie schwer planbar, denn die speziellen Eigenheiten einer Kanalsituation werden meist erst spät ersichtlich. Ist der Rohrgraben erst offen, muss alles sehr schnell gehen. Eine besonders flexible Lösung bietet Rehau mit smartAWASCHACHT. Der digital planbare Schacht löst komplizierte Kanalsituationen zuverlässig. Mit smartAWASCHACHT fertigt das Unternehmen in kürzester Zeit maßgeschneiderte polymere Großschächte, die auch schwierigste Anforderungen erfüllen. Mithilfe digitaler Planung entsteht binnen 24 Stunden ein virtueller Schachtzwilling. Dabei lassen sich Zuläufe, Rohrwerkstoffe, Höhenlagen, Einbautiefe, Grundwasserstand, Gefälle und Bauteilverbindung bedarfsgerecht und frei planen. Die Lieferung des fertig produzierten Sonderschachts erfolgt binnen einer Woche. Mit der Ausführung in DN 1000 minimiert Rehau die erforderlichen Tiefbauarbeiten gerade in Ballungszentren und vereinfacht die Baustellenabwicklung deutlich.

Äußerst sensible Punkte sind die seitlichen Anschlüsse in Kanalnetzen. Tatsächlich betrifft statistisch gesehen jeder vierte Schaden im Kanalnetz defekte Anschlüsse. Neben dem Fremdwassereintritt in die Kanalisation können zudem Schadstoffe in Boden und Grundwasser gelangen und das Trinkwasser verunreinigen. Um diesen Problemen vorzubeugen, bietet Rehau das Kanalrohr-Anschlusssystem AWADOCK an. Es ist für nahezu alle Anwendungsfälle geeignet und dauerhaft dicht nach DIN EN 1610, versichert das Unternehmen. Mit dem neuen AWADOCK Liner können seitliche Anschlüsse für Hausanschlussrohre in DN 160 an liner-sanierte Hauptrohre ab DN 300 realisiert werden. Erfolgt beispielsweise ein Hausanschluss an eine bereits sanierte Hauptleitung, kann mit dem neuen AWADOCK Liner eine dauerhaft dichte Verbindung hergestellt werden.

Eine Hinterläufigkeit zwischen Hauptrohr und Inliner wird darüber hinaus zuverlässig verhindert. Die immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse stellen Kommunen vor die komplexe Aufgabe, sichere Wege für eine zuverlässige Ableitung von Regenwasser zu gestalten und zugleich schonend mit der Ressource Wasser umzugehen. Eine wirksame Lösung ist die temporäre Rückhaltung und die anschließend kontrollierte Versickerung oder Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers, sobald der Boden, ein Oberflächengewässer oder der öffentliche Kanal wieder Wasser aufnehmen kann.

Durch Regenwasser können Schadstoffe von belasteten Flächen abgeschwemmt werden und über Oberflächengewässer oder das Grundwasser in den natürlichen Wasserkreislauf gelangen. Das ganzheitliche Portfolio des Polymerspezialisten ist darauf ausgelegt, Niederschlagswasser gereinigt in den natürlichen Wasserkreislauf zurückzuführen. Im Zentrum stehen zuverlässig wirkende Reinigungsstufen und dauerhaft verfügbare Rückhalte- und Speichervolumen mit polymeren Speicherelementen. Durch diesen modularen Systembausatz und die Bemessungssoftware RAUSIKKO Design bietet RAUSIKKO Solution nach Aussage der Verantwortlichen die perfekte Lösung für ein nachhaltiges Regenwassermanagement.

Der Systemschacht der Art RAUSIKKO C3 Typ X biete noch mehr Flexibilität: So dient er sowohl dem Anschluss von Zu- und Ablaufleitungen, wie auch dem Anschluss der Verteil- und Inspektionskanäle einer RAUSIKKO Box. Zudem lassen sich über ihn Inspektionskameras und auch das Equipment für eine Hochdruckreinigung in die Anlage einführen. Der Systemschacht weist die gleichen Abmessungen wie die RAUSIKKO Boxen auf und ermöglicht eine einfache, platzsparende Integration an jeder Stelle der RAUSIKKO Box Rigole.

Auch der Straßenablauf RAINSPOT ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Straßenentwässerung, denn er nimmt das anfallende Oberflächenwasser auf und leitet es über eine Rohrleitung ab. Der RAINSPOT minimiert Sanierungskosten, denn im Vergleich zu Straßenabläufen aus Beton bietet die Kunststoff-Variante klare Vorteile, die sich bereits beim Einbau zeigen. Die Bauteile aus Polypropylen haben ein geringes Gewicht und lassen sich auf der Baustelle leicht verladen und lagern. Der Einbau kann von einer Person ohne den Einsatz von schwerem Gerät durchgeführt werden. Interessierte finden Rehau auf der Messe in Halle 3 am Stand 3E23.