Zweibrücken/Lauf an der Pegnitz (ABZ). – Tadano stellt mit dem GTC-1800EX einen neuen Teleskop-Raupenkran in der 180-Tonnen-Tragfähigkeitsklasse vor. In Zweibrücken entwickelt und gebaut, erlebte der Kran sein Konzept-Debüt auf der bauma 2019. Da Demag inzwischen zur Tadano Group gehört, erfährt der Kran jetzt seinen Relaunch als Tadano GTC-1800EX.

Dafür, den Teleskop-Raupenkran unter dem Dach der Marke Tadano einzugliedern, gibt es gute Gründe: Tadano hat laut eigener Aussage eine lange Tradition mit diesen Produkten und eine gute Teleraupen-Linie entwickelt. Die Integration der Teleraupe aus Zweibrücken in die Tadano-Linie sei daher eine gute Ergänzung und technisch gesehen ein konsequenter Schritt. Aber auch im Blick auf die Unternehmensstrategie sei diese Eingliederung logisch. "Unser erklärtes Ziel ist 'One Tadano' zu werden", erläutert Ingo Nöske, Director Product Management, Crawler Cranes. "Mit der ersten in Deutschland produzierten und Tadano-gebrandeten Teleraupe wird diese Vision jetzt konkret", ist er überzeugt. Im Zuge dessen werde sich die Zusammenarbeit der deutschen und amerikanischen Kollegen innerhalb der Tadano Group zukünftig verstärken. So könnten Synergien genutzt werden und "das Beste aus beiden Welten" in die Entwicklung neuer Produkte fließen – wie es bei der Teleraupe GTC-1800EX bereits der Fall sei. Durch die Steuerung "IC-1 Plus" und das Telemetrie-System "IC-1 Remote" ist die Maschine mit Demag-Technik ausgestattet. "Mit der Eingliederung des GTC-1800EX in die Marke Tadano haben wir dem Einzelkämpfer sozusagen eine Familie zur Seite gestellt", teilt Nöske mit.



Die Maschine schließt die Lücke zwischen der 130- und 220-Tonnen-Tragfähigkeitsklasse. Dabei präsentiere sich der Tadano GTC-1800EX mit einer realen Tragfähigkeit von 156 t und einem maximalen Lastmoment von 590 mt als flexibler Alleskönner. Mit der beliebig einstellbaren symmetrischen und asymmetrischen Spurbreite können Anwender ihn auch unter beengten Platzverhältnissen, wie etwa bei Brückenbauarbeiten, einsetzen.

Auch für andere Bauprojekte eigne sich der Tadano-Kran, da er nicht nur Bauteile unter Last verfahren und teleskopieren kann, sondern mit diesen auch abgewippt am Haken unter Dachkonstruktionen hindurchfahren kann. Ebenso empfehle er sich als Hilfskran oder bei der Vormontage von Windkraftanlagen. Da die Maschine selbst bei Schräglagen von bis zu 4° noch hervorragende Traglasttabellen für den 60 m langen Hauptausleger anbiete, erfordere sein Einsatz deutlich weniger Bodenvorbereitung, als dies beispielsweise für einen Gittermast-Raupenkran der Fall wäre. Laut Hersteller hebt der Tadano GTC-1800EX mit 30 m langem Hauptausleger bei 4° Neigung noch 34 t. Der Arbeitsradius beläuft sich dabei auf 12 m.

Mit einer Hauptauslegerlänge von 60 m hat der GTC-1800EX die größte Reichweite in seiner Klasse, die sich bei Bedarf noch erweitern lässt, teilt das Unternehmen mit. Durch mechanisch und hydraulisch abwinkelbare Hauptauslegerverlängerungen von 5, 11, 17 und 23 m ergibt sich eine maximale Systemlänge von bis zu 83 m. Nutzer können beim Transport Platz sparen, indem sie die Fünf-Meter-Verlängerung seitlich am Hauptausleger anklappen.

Zusätzlich zu seiner Leistungsstärke sei der mit Fahrpedalen ausgestattete GTC-1800EX fast so wendig und einfach zu handhaben wie ein Bagger. Die Raupenansteuerung ist über die Joysticks möglich, was die Bedienung für den Nutzer noch komfortabler macht. Das verdankt der Kran unter anderem der hohen Vortriebskraft und seiner Kettenkonstruktion mit angeschraubten Zwei-Steg- oder Flach-Bodenplatten der Qualitätsklasse B9HD, erläutert Tadano. Diese robuste Konstruktion mit leistungsstarkem Fahrantrieb ermöglicht ihm mit 1450 kN die höchste Vortriebskraft seiner Klasse. Diese liege weit über der von Wettbewerbsmodellen der größeren 220-Tonnen-Klasse und erlaube es dem GTC-1800EX zudem, sich unter Last selbst bei schmaler Spur noch auf der Stelle zu drehen. Die Steigfähigkeit des Krans liegt bei bis zu 50 %, die maximale Fahrgeschwindigkeit bei 2,3 km/h und die Bodenfreiheit bei 420 mm.

Hervorzuheben sind außerdem die verschiedenen Spurbreiten mit drei Standardpositionen von 3,5 m, 4,75 m und 6 m. Zudem können die stufenlosen Spurbreiten asymmetrisch laufen. Der Maschinenführer kann die Spur sowohl während des Verfahrens als auch im Stand verstellen. Das Steuerungssystem sorgt dafür, dass der Kran innerhalb der zulässigen Konfigurationsparameter bleibt. Die Maschine ist mit einem intelligenten Steuerungssystem auf Grundlage des Demag-"IC-1 Plus" ausgestattet. Es ermittelt automatisch die zulässige Tragfähigkeit unter Berücksichtigung von Aspekten wie Bodenneigung, Drehwinkel und Spurverstellung.

Die Transportbreite und -höhe des Grundkrans liegen bei jeweils 3 m. In seiner Klasse zählt der GTC-1800EX somit als sehr kompakter Kran. Die schwerste Transporteinheit bringt ein Gewicht von 47 t auf die Waage. Durch den Ausbau der Schiebeholme zur Spurbreitenverstellung können Nutzer dieses Gewicht auf rund 42 t reduzieren. Die beiden Raupeneinheiten warten mit einem Gesamtgewicht von jeweils rund 18,5 t auf. Die beiden Zentralballastelemente wiegen jeweils 7,5 t, die Gegengewichte inklusive Grundplatte liegen bei 45 t. Das maximale Einsatzgewicht des Krans beträgt knapp 150 t.

Beim Rüsten des Krans haben die Ingenieure laut Aussage von Tadano großen Wert auf Ergonomie und Sicherheit gelegt. Da alle Aufbauschritte sowohl mit der Fernsteuerung als auch von der Kabine aus gesteuert werden können, muss der Monteur nicht in der Gefahrenzone arbeiten. Zudem werden beim Aufbau vornehmlich Hydraulikschnellkupplungen genutzt, die zügiges Arbeiten erleichtern. Der GTC-1800EX-Kran ist mit dauerhaft montierten hydraulischen Stützen samt Stütztellern ausgestattet. Diese sollen ein komfortables Entladen des Grundkrans vom Tieflader aus ermöglichen.

Das GTC-1800EX-Begehungskonzept ist so ausgelegt, dass ein bequemes und sicheres Arbeiten auf dem Kran möglich ist, teilt Tadano mit. Dies gilt für den Transport, das Rüsten, im Betrieb und während der Spurverstellung. Die Position der dauerhaft installierten Gitterrost-Plattformen passt sich automatisch an. Auch ein Betanken des Krans auf dem Tieflader sei ebenso möglich wie ein sicherer Zugang zur Kabine in der Rüstphase, um die Maschine für den Selbstaufbau zu starten. Fest installierte Leitern und Befestigungspunkte für die mitgelieferten mobilen Leitern sind am Kran verteilt. So kann der Maschinenführer zu jeder Zeit auf alle wichtigen Komponenten zugreifen. An den vorgesehenen Abstützpunkten der Leiter sind entsprechende Aufnahmevorrichtungen für persönliche Absturzsicherung installiert.

Ein 230 kW starker MTU-Sechs-Zylindermotor mit einem Drehmoment von 1300 Nm treibt den Tadano-Kran an. Die Maschine erfüllt die Vorgaben der EU Stufe V beziehungsweise Tier IV final für den US-Markt.

Dabei sind laut Hersteller zwei Betriebsmodi besonders wichtig: Bei einer Drehzahl von 1500 U/min arbeitet das Dieselaggregat in einem verbrauchsoptimierten ECO-Modus; bei 1800 U/min steht eine Power-Boost-Funktion zur Verfügung. Letztere sorge für eine spürbare Leistungssteigerung und erlaube gleichzeitige Bewegungen mit hoher Leistung beziehungsweise Geschwindigkeit im Kranbetrieb.

Ebenso überzeugen die beiden Hubwerke des GTC-1800-EX: In technisch identischer Ausführung ist sowohl das Haupt- als auch das Hilfshubwerk mit einem 245 m langen und 26 mm starken Stahlseil mit einem hohen Seilzug von 13,9 t ausgestattet. Die hohe Stranglast des Seils erlaubt das Heben schwerer Lasten bei niedriger Einscherung und spart damit Zeit beim Rüsten beziehungsweise beim Umscheren, erläutert Tadano.