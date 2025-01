Vom 13. bis 17. Januar 2025 präsentiert Remmers auf der BAU in München nach eigenen Angaben eine Vielzahl zukunfts- und anwendungsgerechter Produktsysteme für Sanierung und Neubau von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Am Messestand in Halle B6 (Stand 402) können sich Fachbesucher über die Neuheiten in den Bereichen Bauwerksabdichtung, Kellersanierung, Flachdachabdichtung, Bodenbeschichtung sowie serielles beziehungsweise modulares Bauen informieren.

Am Remmers-Messestand – hier ein Bild von 2023 – erwartet die Besucher eine Vielzahl zukunfts- und anwendungsgerechter Produkt-systeme. Foto: Remmers/Christian Stallknecht

Löningen (ABZ). – Die Neuheiten im Bereich der Bauwerksabdichtung ergänzen das bestehende Remmers-Sortiment der MB-Familie rund um den "Abdichtungs-Klassiker" MB 2K. Die Produkte MB 1K rapid und MB 1K S eignen sich zum Beispiel als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) für Abdichtungsaufgaben an erdberührten Bauteilen im Neubau sowie auch zur Sanierung von alten Abdichtungen im Bestand. MB 1K rapid und MB 1K S sind bitumenfrei, radondicht und verfügen über eine hohe Rissüberbrückungsfähigkeit.

Ein weiteres Highlight: MB Fix 2K. Damit sind laut Hersteller auch die Dämmplattenkleber von Remmers im Post-Bitumenzeitalter angekommen. Das zwei-komponentige, reaktive MB Fix 2K basiert auf einem reaktiv und schnell abbindenden, bitumenfreien Bindemittel. Dadurch reagiert das Material bei der Verarbeitung nahezu unabhängig von der Witterung schnell und sicher, informiert das Unternehmen. Das bedeutet konkret, dass die Reaktion – anders als bei bitumenhaltigen Produkten – auch unter widrigen Bedingungen ungestört abläuft.

So ist eine vollständige Aushärtung von MB Fix 2K auch hinter luft- beziehungsweise diffusionsdichten Bauelementen wie Perimeter-Dämmplatten sichergestellt. Zudem zeigt Remmers neue Optionen für die nachhaltige energetische Sanierung von Altbauten sowohl in Wohn- als auch in Kellerbereichen.

Multifunktionale Innendämmungspart Energiekosten

Die weiterentwickelte Innendämmung iQ-Therm 2.0 kombiniert nach Firmenangaben einen Hochleistungsdämmstoff im Querschnitt mit einem mineralischen Mörtel. So gelingt es, im System eine kapillare Saugfähigkeit zu erzielen, die den Einsatz einer Dampfbremse oder -sperre obsolet macht, heißt es seitens des Unternehmens. Mit der multifunktionalen Innendämmung lässt sich der energetische Standard auf einfache Weise optimieren. iQ-Therm ist im System mit λ-Werten von 0,028 bis 0,031 W/(mK) im Einbauzustand hoch wärmedämmend, spart Energiekosten und steigert zudem die Wohnqualität. Zugleich verhindert iQ-Therm 2.0 eine Schimmelpilzbildung im Innenraum, da in der Regel schon mit 30 mm Dämmung an jeder Stelle der Innenoberflächen der "Hygienische Mindestwärmeschutz" erreicht wird. Ein weiteres Plus: Durch die neue Streifentechnologie lässt sich iQ-Therm 2.0 auch vertikal verkleben und kann somit leicht an besondere Geometrien der Wände angepasst werden. Dies betrifft nach eigenen Angaben zum Beispiel Rundungen oder verwinkelte Räume.

Wenn es um die radondichte Innenabdichtung von Kellerräumen mit hochwertiger Nutzung im Bestand geht, bietet sich das flex-System von Remmers als optimale Lösung an.

MB 1K rapid und MB 1K S erfüllen als 1K Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) alle Anforderungen an die schnelle und sichere Bauwerksabdichtung. Foto: Remmers

Im Bereich Flachdachabdichtung präsentiert der Hersteller nach eigenen Angaben die zukunftsweisende PU-Hybridabdichtung MB PUReactive+. Diese ist eine wirtschaftliche Lösung für die fachgerechte Regeneration in die Jahre gekommener Flachdachabdichtungen. Die Innovation wird laut europäischem Bewertungsdokument (EAD) als vollwertige Abdichtung gemäß Zulassung (ehemals ETAG005) geführt.

Dabei hat MB PUReactive+ die EAD-Prüfverfahren in den höchsten Leistungsklassen auch ohne Vlieseinlage bestanden, informiert Remmers. Der flüssig aufzubringende Regenerationsanstrich lässt sich ganz einfach "kalt" im Spritzverfahren verarbeiten – so sind Flächenleistungen von mehr als 150 m²/h möglich. Ein weiteres Plus: MB PUReactive+ ist klassifiziert in der Brandschutzklasse B–s1,d0.

Die Flachdachabdichtung ist folglich schwer entflammbar, entwickelt keinen Rauch und birgt keine Gefahr des brennenden Abtropfens. Sie sei in dieser Kombination eine im Markt einzigartige Lösung. Zudem ist die PU-Hybridabdichtung – wie kaum ein zweites Produkt – abgeprüft gemäß Broof T1, T2, T3 und T4 und somit für die meisten europäischen Märkte einsetzbar, teilt Remmers mit.

Ebenfalls im Fokus: Aktuelle Systemlösungen für die wirtschaftliche, hygienische und dauerhaft funktionale Bodenbeschichtung in der Lebensmittelindustrie. Hierzu zählt die lösemittelfreie und rissüberbrückende Zwischen- und Basisschicht PUR Base WPM, erklärt der Hersteller. Mit dieser bietet Remmers als erstes deutsches Unternehmen ein Produkt mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) für den Einsatz als Abdichtung im Verbund ohne Gewebeeinlage. Mit PUR Base WPM – eingesetzt im Rahmen des bewährten Systems WP Floor 2230 – ist es Remmers gelungen, neue Maßstäbe im Hinblick auf technisches Eigenschaftsprofil, Anwendungssicherheit und Verarbeitungsfreundlichkeit zu setzen. Geeignet ist PUR Base WPM zum Beispiel bei Böden von Produktionsflächen oder auch wasserbelasteten Flächen mit Bodenablauf.

Vorführungen finden mehrmals täglich statt

Nicht zuletzt präsentiert Remmers individuelle Produkt- und Service-Lösungen für effizientere Prozesse in der Fertigteil- und Fertighausindustrie.

"Machen!" heißt es bei den am Remmers Messestand täglich mehrmals stattfindenden Vorführungen für Fachbesucher aus Planung und verarbeitendem Handwerk.