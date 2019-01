Löningen (ABZ). – Mit neuen Themen, Produktinnovationen und Live-Vorführungen kommt die Remmers GmbH vom 14. bis 19. Januar zur BAU nach München. Seine Zelte schlägt das mittelständische Unternehmen in Form des zweistöckigen Messestandes Nr. 538 in Halle B6 auf. Dort treffen die Besucher auf einen alten Bekannten in neuem Gewand: die multifunktionale Bauwerksabdichtung MB 2K. Der Abdichtungsallrounder ist ein gutes Beispiel dafür, wie bewährte Produkte neuen Ansprüchen angepasst und optimiert werden können. Das Premium-Produkt kommt mit neuer verbesserter Rezeptur daher, die dem Nutzer Mehrwert bietet. Eine spezielle Einsatzmöglichkeit von MB 2K wird direkt am Messestand gezeigt: der Übergang im Sockelbereich beim Anschluss bodentiefer Fenster. Aufgrund der hohen Klebkraft auf nahezu allen Untergründen lassen sich komplizierte Materialwechsel schnell, einfach und dauerhaft abdichten.

Ein weiterer "Hingucker" ist die Präsentation des neuen Eco-Sortiments. Gezeigt werden verschiedene nachhaltige Produkte für gesunden und umweltgerechten Holzschutz. Das Eco-Sortiment vereinigt wirksamen Holzschutz und nachhaltiges Handeln ohne Qualitätsverlust gegenüber herkömmlichen Produkten. Alle Eco-Beschichtungen von Remmers orientieren sich konsequent an Nachhaltigkeitsprinzipien. Sie basieren allesamt auf nachwachsenden Rohstoffen, was auch für die am Messestand präsentierte Schimmel-Sanierplatte Power Protect (eco) mit dem "Blauen Engel" gilt.

Auch für die Beschichtung von Industrieböden haben die Remmers-Mitarbeiter branchenspezifische Produkt- und Anwendungsbeispiele im Gepäck. Für Bodenbeläge in der Lebensmittelproduktion und in Großküchen eignet sich z. B. die PU-Beton Reihe, die alle Sicherheits- und Hygieneanforderungen erfüllt. Außerdem auf der Messe zu sehen ist Remmers Crete, das je nach Variante temperaturbeständig bis 130 °C ist und in verschiedenen Rutschfestigkeitsklassen produzierbar ist. Es verfügt über eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Referenzen in nahezu allen Branchen der Lebensmittelindustrie belegen diese Einsatzvielfalt.

Vier leistungsfähige Beschichtungs-Systeme für besonders stark beanspruchte Industrieböden z. B. in der Metallbearbeitung oder dem Automobilsektor zeigen, wie Böden dauerhaft geschützt und zugleich rutschhemmend gemäß Rutschfestigkeitsklasse R 9-13 ausgestattet werden können. Die Systeme bestehen in der Regel aus einer Grundierung, einem Fließbelag sowie einer Versiegelung, die entweder direkt die Rutschhemmung definiert oder auf eine mit Quarzsand abgestreute Fläche appliziert wird. Ebenfalls eine Kernkompetenz von Remmers sind die oftmals im System benötigten Betoninstandsetzungsprodukte. Hier beinhaltet das Portfolio Produkte für die senkrechte und waagerechte Betonsanierung sowie auch für die Betonkosmetik. Alle diese Produkte vereinen sich unter dem Oberbegriff "Remmers Betofix-Serie".

Aus Gründen des Brandschutzes sind elektrostatische Aufladungen in einzelnen Betrieben unbedingt zu vermeiden. Dafür eignet sich Epoxy ESD Color 3K: Es führt die elektrostatische Energie kontinuierlich ab und sorgt darüber hinaus als oberste Schicht für eine optisch attraktive Bodenfläche. Mit Kiesol C plus stellt Remmers ein weiteres verbessertes Produkt vor. Aufgrund ihrer neuen Rezeptur wirke die Injektionscreme deutlich schneller als herkömmliche Produkte, so das Unternehmen. Sie entfaltet ihre volle Leistungskraft gegen aufsteigende Mauerfeuchtigkeit, weil sie aufgrund ihrer Konsistenz nicht wegfließt. Kiesol C plus ist die schnellste Injektionscreme am Markt, da sie als einzige die WTA-zertifizierte Wirkungsklasse B (90 bis 120 Tage) erreicht. Durch die schneller einsetzende Reaktion reduziert die Creme die Aufnahme von schädlichen Fremdstoffen.

Will man Holz als Baustoff in großem Stil nutzen, bedarf es einer maschinellen Beschichtung, um das Naturprodukt z. B. gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Hierfür präsentiert Remmers am Messestand verschiedene wasserbasierte Systemprodukte, die mit modernster Robotertechnik aufgebracht werden. Zur Verfügung stehen als Imprägnierung Induline SW-910 bzw. SW 900-IT, die Wohnraum-Lasur von Remmers, die das natürliche Klima des Wohnraums bewahrt und als Finish für den Langzeitwetterschutz die wasserbasierte Wetterschutz-Lasur UV. Das Remmers-Sortiment wird ergänzt durch zahlreiche weitere wässrige Produktaufbauten. Dank der maschinellen Verarbeitungsmöglichkeit werden Holzbauteile daher nicht erst auf der Baustelle beschichtet, sondern auf rationelle Weise und witterungsunabhängig bereits in der Werkshalle – eine echte Kostensenkungsmaßnahme.