13.09.2017 - 12:51 Remmers Verstärkte Präsenz in der Schweiz

Löningen (ABZ). – Die Remmers Gruppe aus dem nordwestdeutschen Löningen verstärkt ihr Engagement in der Schweiz. Nachdem mit der in Tuggen (Schweiz) ansässigen "Remmers AG" im April 2017 eine eigene Tochtergesellschaft gegründet worden war, hat das Unternehmen zum 1. Juli 2017 die Holzindustrie-Sparte der Colores Handels AG in die Tochtergesellschaft integriert. Dabei wurden...