Mit den zwei Renault Trucks E-Tech T Sattelzugmaschinen geht Sovereign den nächsten Schritt seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Foto: Renault Trucks

Ismaning (ABZ). – Das Hamburger Unternehmen erhält die ersten vollelektrischen Trucks für seinen Fuhrpark: zwei Renault Trucks E-Tech T Sattelzugmaschinen (SZM). Als Premiumanbieter für eilige Fracht in Europa setzt Sovereign nun auf batterieelektrische und emissionsarme Transportlösungen.

Mit den zwei Renault Trucks E-Tech T Sattelzugmaschinen will Sovereign den nächsten Schritt seiner Nachhaltigkeitsstrategie gehen. Vor mehr als vier Jahren rief das Unternehmen die Strategie "Our Way to Zero" ins Leben, basierend auf den Säulen Messen, Reduzieren, Vermeiden. Dieses Engagement wurde durch den Gewinn des Nachhaltigkeitspreises Hanse Globe 2023 bestätigt. Die neuen vollelektrischen Fahrzeuge von Renault Trucks, die Konsumgüter in NRW und Flugzeugteile in Norddeutschland befördern, helfen aktiv Emissionen einzusparen und markieren ein neues Kapitel in der Unternehmensflotte.

Sovereign ist nach Angaben von Renault eines der ersten Transportunternehmen, das sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) zu den Pariser Klimazielen verpflichten. "Die strategische Vermeidung von fossilen Brennstoffen ist ein Haupttreiber für die Erreichung unseres SBTi Commitments und der Klimaziele unserer Kunden. Die Einführung der ersten E-Tech Trucks ist somit ein bedeutender Schritt auf ,Our Way to Zero' und wir freuen uns auf die ersten Erfahrungen und baldigen Zuwachs", verdeutlicht Moritz Tölke, Director Strategical Customer & Green Projects bei Sovereign.

Diese ambitionierten Ziele bilden die Grundlage für die strategische Partnerschaft zwischen Sovereign und Renault Trucks und deren gemeinsame Anstrengungen zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs, so der Hersteller.