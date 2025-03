Mit dem prämierten Asphalt FLAIR-System (Heißasphalt im Winter) zeigt Rupprecht, wie Sanierungen schnell, effizient und nachhaltig umgesetzt werden können. Foto: Rupprecht

Der Messestand lädt die Besucher ein, sich umfassend über die Themen Risse, Fugen und Schlaglöcher zu informieren. Die Frage lautet: Wie lassen sich Straßen möglichst lange in einem guten Zustand halten?.

Von Vergusstechnik über Fräs- und Schneidtechnik bis hin zur Asphalttechnik – bietet das Unternehmen alles, was für eine nachhaltige Straßenerhaltung erforderlich ist. Ein Schwerpunkt liegt nach Firmenangaben in diesem Jahr auf der Aufklärung von Kommunen und Gemeinden zum Thema Schlaglochsanierung und zusätzlichen Möglichkeiten neben den gängigen Kaltasphalten. Mit dem prämierten Asphalt FLAIR-System (Heißasphalt im Winter), das mit dem Bundesinnovationspreis und dem ZIM-Handwerkspreis ausgezeichnet wurde, zeigt Rupprecht, wie Sanierungen schnell, effizient und nachhaltig umgesetzt werden können. Besucher erwartet ein praxisnaher Einblick in innovative, kosten- und zeitsparende Lösungen für die Instandhaltung von Straßen.

Zu den Messe-Highlights gehört die Präsentation eines Verugsssystems (Vergussanhängers) der es auf und in sich hat.

Mit dem neuen HLK CUBE Vergusskocher schließen wir die Lücke zwischen dem manuellen Vergussgeräten (Handverguss) und großen Anhängersystemen (Lanzenverguss). Darüber hinaus präsentieren wir eine Vielzahl kompakter Geräte, die sich durch Effizienz und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. Begleitend gibt es interessante Informationsreisen und praxisnahe Demonstrationen am Stand sowie viele Informationen zu Asphalt FLAIR.

Langjähriger Vertriebspartner, die Nadler Strassentechnik, ist ebenfalls vertreten und präsentiert nicht nur ihr umfangreiches Baustoffsortiment, sondern auch Kompaktmaschinen. Als offizieller Vertriebspartner verfügt Nadler über umfassendes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Maschinentechnik für Kleingeräte, sodass Interessenten von einer kompetenten Beratung und fundierten Expertise profitieren.

Anlässlich des bevorstehenden 40-jährigen Firmenjubiläums lässt Rupprecht ein Produkt wiederaufleben, das zur Gründungszeit von Richard Rupprecht (dem Firmengründer) entworfen wurde. Unter dem Namen "RICHI" kehrt ein simples, aber effektives Gerät zurück, das für ergonomische Arbeit entwickelt wurde und den Rücken der Mitarbeiter schonen soll. Rupprecht stellt aus im Freigelände Süd, Stand 1013/9.