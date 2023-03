Freuen sich über die neu entstandene Partnerschaft (v. r.): Robert von Keudell (Prokurist Tractor Sales & Marketing, Kubota Deutschland), Nicole Riedel (Geschäftsführung, Rima Landtechnik), Florian Zierer (Vertriebsleitung, Rima Landtechnik) und Andreas Oppel (Regional-Sales-Manager, Kubota Deutschland). Foto: Kubota

Rima setzt bei seiner Arbeit auf einen Kubota-Full-Line-Ansatz. Neben Traktoren und Groundcare-Maschinen (Rasen- und Grunstückspflege) vertreibt die Firma auch Kubota-Anbaugeräte.



"Wir freuen uns sehr, mit Rima Landtechnik einen erfahrenen, dynamischen und unternehmerisch geführten Full-Line-Partner in unserem Händlernetz begrüßen zu können. Ein großer Vorteil für Kubota-Kunden, die so alles von einem regional verwurzelten Partner erhalten. Wir wünschen einen erfolgreichen Start", betont Robert von Keudell, Vice President Tractor Sales & Marketing bei der Kubota Deutschland GmbH.

Nicole Riedel, Geschäftsführerin der Rima Landtechnik, berichtet: "Unser Ziel ist es, innovative und qualitativ hochwertige Technik in die Region zu bringen. Wir wollen unseren Kunden ein zuverlässiger Partner in allen Bereichen sein und damit auch nach dem Verkauf für Einsatzsicherheit der Maschinen sorgen. Mit unserem gut ausgebildeten Team bieten wir den perfekten Rundum-Service." Andreas Oppel ist als Regional-Sales-Manager bei Kubota Deutschland für die Region verantwortlich: "Wir freuen uns sehr, mit der Rima Landtechnik einen so motivierten Partner an unserer Seite zu haben. Dank breitem Portfolio und einem großen Bestand an Vorführmaschinen kann RIMA den Kunden in der Region genau das bieten, was benötigt wird."

Auch Christian Neff und Robert Limmer als Key-Account-Manager für das Kubota-Anbaugeräteprogramm in der Region freuen sich über die neue Partnerschaft: "Mit Rima rücken wir mit dem Kubota-Anbauprogramm noch näher an Kunden heran und stärken unsere Beratungs- und Service-Kompetenz im nordöstlichen Oberfranken und der Oberpfalz."

