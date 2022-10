Regau/Österreich (ABZ). – Vom 24. bis 30. Oktober 2022 wird die Weltleitmesse Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte in München über die Bühne gehen. Ringer ist in Halle B2, Stand 339 und mit einem völlig neuen Messekonzept live vor Ort.

Die leichte Handschalung AL2000 ist laut Hersteller seit 30 Jahren bewährt am Bau. Foto: Ringer

Der Schwerpunkt von Ringer auf der bauma liegt 2022 bei schnellen Schalungslösungen für Wand und Decke. Im Bereich der Wandschalungen werden die Systeme Alu Master und Stahl Master gezeigt. Neben verschiedensten Elementgrößen liegt der Fokus laut Hersteller auf ausgereiften Detaillösungen wie zum Beispiel Verbindungen zu anderen Systemtypen.

Im Mittelpunkt steht die einseitig bedienbare Wandschalung Master PRO. Die Schnelligkeit des für 80 kN/m² ausgelegten Systems wurde vor Kurzem in einem unabhängigen Bericht bestätiget, teilt das Unternehmen mit. Das Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau in Neu-Isenburg hat demnach die gängigen einseitigen Wandschalungslösungen an unterschiedlichen Grundrissen und Raumhöhen bewertet und die Ergebnisse in seinem aktuellen Handbuch "Arbeitsorganisation Bau "Schalarbeiten/Rahmenschalung Wände 2022" veröffentlicht. Die Master PRO schnitt in allen Varianten gleich schnell oder schneller als der Rest ab. Im Vergleich zu konventionellen Systemen liegt der Zeitvorteil bei mehr als 30 %.

Aus dem Bereich der leichten Handschalungen ist das System 2000 mit der Alu-Variante AL2000 sowie der Stahlvariante ST2000 mit Elementgrößen von bis zum 300 cm vor Ort. Ein weiter Schwerpunkt ist die Deckenschalung AluDEK. Diese wurde ebenfalls vom Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung bewertet. Bis auf eine Aufbauvariante, in der Ringer-AluDEK gleich schnell wie die Mitbewerber war, erwies sich AluDEK in allen Kategorien als das klar schnellste System, teilt das Unternehmen mit.

Das absolute Highlight wird laut Hersteller die Präsentation der neuen Lösung für großflächiges Schalen von Decken sein. Das System sei kompromisslos auf Kompatibilität und Effizienz entwickelt und stelle einen Meilenstein im Bereich der Schalungslösungen von Ringer dar.